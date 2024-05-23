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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Навел российские ракеты на Яворовский полигон: экс-сотрудник кгб получил 15 лет тюрьмы

Навел российские ракеты на Яворовский полигон: экс-сотрудник кгб получил 15 лет тюрьмы

Киев  •  УНН

23 мая 2024, 12:35  •  836 просмотра

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Бывшего офицера кгб приговорили к 15 годам заключения за предоставление разведывательных данных россии, на основании которых 13 марта 2022 года был нанесен ракетный удар по Яворовскому военному полигону во Львовской области.

Реальный срок заключения, 15 лет за решеткой, получил агент фсб, который скорректировал ракетный удар по Яворовскому полигону на Львовщине 13 марта 2022 года. Именно тогда оккупанты совершили массированную воздушную атаку, с использованием почти 30 ракет. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Как установило следствие, осужденным является местный житель, бывший сотрудник кгб.

По данным контрразведки, его вербовкой занимался разоблаченный СБУ ранее агент фсб, который получил подозрение от Службы за сотрудничество со страной-агрессором.

После начала полномасштабного вторжения РФ, на предателя дистанционно вышел связной, который скоординировал его с представителем фсб. По указанию агрессора он должен был установить места базирования Сил обороны на территории Львовщины. Впоследствии он передал врагу информацию с точными локациями военных объектов, обозначенных на карте.

Полученные разведданные он передавал через мессенджер своему куратору из 9-го управления департамента оперативной информации 5 службы фсб.

На основании собранных доказательств следователями СБУ суд признал злоумышленника виновным и приговорил к 15 годам заключения согласно ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Напомним

13 марта 2022 года российские оккупанты совершили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности на Яворовском полигоне.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКриминал и ЧП
yavorovЯворов
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
lvovЛьвов
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