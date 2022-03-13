Вибух у Львові: окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. 13 березня російські окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Львівську обласну військову адміністрацію в Telegram.
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Окупанти здійснили авіаудар ракетами по території Міжнародного центру миротворчості та безпеки - за попередніми даними, впало 8 ракет. Інформація щодо потерпілих встановлюється.
Нагадаємо
Ранком 13 березня у Львові та у Херсоні пролунали вибухи.