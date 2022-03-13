Взрыв во Львове: оккупанты совершили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. 13 марта российские оккупанты совершили авиаудар по международному центру миротворчества и безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Львовскую областную военную администрацию в Telegram.
Детали
Оккупанты осуществили авиаудар ракетами по территории Международного центра миротворчества и безопасности - по предварительным данным, упало на 8 ракет. Информация о пострадавших устанавливается.
Напомним
Утром 13 марта во Львове и в Херсоне прогремели взрывы.