Взрыв во Львове: оккупанты совершили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности

Детали

Оккупанты осуществили авиаудар ракетами по территории Международного центра миротворчества и безопасности - по предварительным данным, упало на 8 ракет. Информация о пострадавших устанавливается.

Напомним

Утром 13 марта во Львове и в Херсоне прогремели взрывы.