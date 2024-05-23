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Навів російські ракети на Яворівський полігон: ексспівробітник кдб отримав 15 років тюрми

Навів російські ракети на Яворівський полігон: ексспівробітник кдб отримав 15 років тюрми

Київ • УНН

 • 38978 перегляди

Колишнього офіцера кдб засудили до 15 років ув'язнення за надання розвідувальних даних росії, на підставі яких 13 березня 2022 року було завдано ракетного удару по Яворівському військовому полігону у Львівській області.

Реальний термін ув’язнення, 15 років за ґратами, отримав агент фсб, який скоригував ракетний удар по Яворівському полігону на Львівщині 13 березня 2022 року. Саме тоді окупанти здійснили масовану повітряну атаку, із використанням майже 30 ракет. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Як встановило слідство, засудженим є місцевий житель, колишній співробітник кдб.

За даними контррозвідки, його вербуванням займався викритий СБУ раніше агент фсб, який отримав підозру від Служби за співпрацю з країною-агресором.

Після початку повномасштабного вторгнення рф, на зрадника дистанційно вийшов звʼязковий , який скоординував його з представником фсб. За вказівкою агресора він мав встановити місця базування Сил оборони на території Львівщини. Згодом він передав ворогу інформацію із точними локаціями військових об’єктів, позначених на карті.

Отримані розвіддані він передавав через месенджер своєму куратору з 9-го управління департаменту оперативної інформації 5 служби фсб.

На підставі зібраних доказів слідчими СБУ суд визнав зловмисника винним та засудив на 15 років ув’язнення згідно ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

13 березня 2022 року російські окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Яворівському полігоні.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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