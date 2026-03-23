Во Львовской области из-за природного пожара сгорела Tesla
Киев • УНН
Во Львовской области из-за природного пожара сгорел электромобиль Tesla, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.
Как отмечается, загорелась сухая трава. Из-за ветра и засушливой погоды огонь мгновенно распространился и перекинулся на кузов автомобиля.
"Владелец пытался самостоятельно укротить пламя еще до приезда пожарных, однако стихия оказалась сильнее - огонь быстро охватил металлические конструкции и обшивку автомобиля", - отметили в ГСЧС.
Люди не пострадали.
Дополнение
По данным ГСЧС, всего за прошедшие сутки, по оперативным данным, в экосистемах Украины зафиксировано 345 пожаров общей площадью более 140 га.
"Не сжигайте сухую растительность! Каждый такой "контролируемый" костер может за считанные секунды превратиться в неуправляемый пожар, который уничтожает ваше имущество, автомобили и дома. Будьте сознательны!" - подчеркнули спасатели.