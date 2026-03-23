Во Львовской области из-за природного пожара сгорела Tesla

Киев • УНН

 • 1278 просмотра

Огонь от сухой травы из-за ветра мгновенно перекинулся на автомобиль на частном подворье. Владелец не смог самостоятельно потушить пламя, люди не пострадали.

Во Львовской области из-за природного пожара сгорел электромобиль Tesla, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.

"Tesla" сгорела из-за пожара сухостоя на частном подворье в городе Яворов Львовской области

- сообщили в ГСЧС.

Как отмечается, загорелась сухая трава. Из-за ветра и засушливой погоды огонь мгновенно распространился и перекинулся на кузов автомобиля.

"Владелец пытался самостоятельно укротить пламя еще до приезда пожарных, однако стихия оказалась сильнее - огонь быстро охватил металлические конструкции и обшивку автомобиля", - отметили в ГСЧС.

Люди не пострадали.

Дополнение

По данным ГСЧС, всего за прошедшие сутки, по оперативным данным, в экосистемах Украины зафиксировано 345 пожаров общей площадью более 140 га.

"Не сжигайте сухую растительность! Каждый такой "контролируемый" костер может за считанные секунды превратиться в неуправляемый пожар, который уничтожает ваше имущество, автомобили и дома. Будьте сознательны!" - подчеркнули спасатели.

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧПАвтоПогода и окружающая среда
Львовская область
Тесла, Инк.
Яворов
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина