Во Львовской области из-за природного пожара сгорела Tesla

Во Львовской области из-за природного пожара сгорел электромобиль Tesla, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.

"Tesla" сгорела из-за пожара сухостоя на частном подворье в городе Яворов Львовской области - сообщили в ГСЧС.

Как отмечается, загорелась сухая трава. Из-за ветра и засушливой погоды огонь мгновенно распространился и перекинулся на кузов автомобиля.

"Владелец пытался самостоятельно укротить пламя еще до приезда пожарных, однако стихия оказалась сильнее - огонь быстро охватил металлические конструкции и обшивку автомобиля", - отметили в ГСЧС.

Люди не пострадали.

По данным ГСЧС, всего за прошедшие сутки, по оперативным данным, в экосистемах Украины зафиксировано 345 пожаров общей площадью более 140 га.

"Не сжигайте сухую растительность! Каждый такой "контролируемый" костер может за считанные секунды превратиться в неуправляемый пожар, который уничтожает ваше имущество, автомобили и дома. Будьте сознательны!" - подчеркнули спасатели.