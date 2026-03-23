На Львівщині через природну пожежу згоріла Tesla
Київ • УНН
Вогонь від сухої трави через вітер миттєво перекинувся на автівку на приватному подвір'ї. Власник не зміг самотужки загасити полум'я, люди не постраждали.
У Львівській області через природну пожежу згорів електромобіль Tesla, повідомили у ДСНС України у понеділок, пише УНН.
Як зазначається, спалахнула суха трава. Через вітер та засушливу погоду вогонь миттєво поширився та перекинувся на кузов автівки.
"Власник намагався самотужки приборкати полум’я ще до приїзду вогнеборців, проте стихія виявилася сильнішою - вогонь швидко охопив металеві конструкції та обшивку автомобіля", - зазначили у ДСНС.
Люди не постраждали.
Доповнення
За даними ДСНС, загалом протягом минулої доби, за оперативними даними, в екосистемах України зафіксовано 345 пожеж загальною площею понад 140 га.
"Не спалюйте суху рослинність! Кожне таке "контрольоване" багаття може за лічені секунди перетворитися на некеровану пожежу, яка нищить ваше майно, автівки та оселі. Будьте свідомими!" - наголосили рятувальники.