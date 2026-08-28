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Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления

Киев • УНН

 • 5946 просмотра

Эксперт назвала лучшие осенние маршруты по Украине - от Карпат и Закарпатья до Подолья и Житомирщины. Цены на туры начинаются от 850 гривен.

Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления

Сентябрь и первая половина октября могут стать одним из лучших периодов для путешествий по Украине. Летняя жара уже спадает, туристов становится меньше, а природа меняет зелёные цвета на осенние. Подробнее о том, какие регионы стоит выбрать для отдыха осенью, где искать гастрономические маршруты и куда ехать в короткое путешествие, журналистке УНН рассказала эксперт по туризму и организатор туров по Украине Юлия Веселовская.

Детали

По словам Юлии Веселовской, осенью наибольшим спросом традиционно пользуются Карпаты, Закарпатье, Прикарпатье, Львовщина и Буковина. В то же время для тех, кто ищет менее очевидные маршруты, есть немало интересных вариантов в центральных и западных областях.

Я лично люблю осень для путешествий и особенно сентябрь, первую половину октября, потому что тогда уже спадает летняя жара, становится немного меньше туристов, легче дышится на различных маршрутах и локациях, особенно популярных. И очень много урожая, разных вкусностей, а природа начинает показывать себя во всей красе

- рассказала турагент.

Карпаты остаются одним из главных осенних направлений, говорит эксперт. В этот период туристы могут совместить прогулки в горах с гастрономическими поездками, грибными турами и отдыхом на природе. Отдельно Юлия также советует обратить внимание на Буковину. По её словам, осенью этот регион особенно красив, а Черновцы могут стать хорошим вариантом для городской поездки.

Буковину, кстати, очень рекомендую, потому что она такая недооценённая, а именно в октябре очень красивая. Буки осенью прямо золотые. Поэтому очень рекомендую Черновцы — красивый тихий город. И горы там находятся совсем недалеко

- отметила Юлия Веселовская.

Ещё одним вариантом является Закарпатье, ведь только осенью там туристам предлагают поездки на виноградники во время сезона сбора урожая.

Сентябрь — отличное время для гастрономических путешествий, потому что в этот период собирают виноград, яблоки, сливы, орехи. Можно поехать в то же Закарпатье, посмотреть Ужгород и отправиться на винную дегустацию или на виноградники

 - рассказала эксперт.

Юлия Веселовская также подчеркнула, что осенью туристы могут совместить винные маршруты с посещением небольших фермерских хозяйств, где производят сыр и другие локальные продукты.

Помимо популярных Карпат, турагент советует обратить внимание на менее "раскрученные" направления. Среди них она называет Подолье, Черновицкую, Винницкую и Тернопольскую области.

Мой фаворит однозначно Подолье, это Хмельницкая область. Сейчас там активно развивается гастротуризм, разнообразные винодельни. Там много замков, музеев, и всё это можно совместить

- сказала турагент.

Для активного отдыха осенью можно отправиться и в Тернопольскую область, говорит эксперт. Там, по словам Веселовской, организуют спелеотуры в пещеры. Отдельно она выделяет Житомирскую область, особенно для коротких поездок именно из Киева. Среди мест, которые она рекомендует, — Дены́ши и Тригирье. Там можно увидеть скалы, леса и даже каньон.

Если вы не хотите тратить много времени на дорогу, а хотите быстро съездить даже на один день и почувствовать запах гор, увидеть скалы, красивую природу, леса, то, конечно, это должна быть Житомирская область

 - отметила Юлия Веселовская.

Ещё один осенний вариант — оздоровительный отдых. В конце октября и в ноябре, когда погода становится холоднее, эксперт советует обратить внимание на Трускавец, Сходницу и Закарпатье с его термальными комплексами, чанами и SPA.

Это очень хорошо контрастирует с температурами в горах. И можно оздоровиться, а дополнительно в таких локациях ещё развивается и гастротуризм, поэтому можно совместить и оздоровление, и знакомство с чем-то вкусным и интересным

- рассказала эксперт.

Осенний сезон, по словам турагента, хорошо подходит и для поездок за грибами. Такие маршруты популярны прежде всего в Карпатах, в частности в Верховине и Косовском районе.

У нас осенью начинаются грибные туры. Люди включают этот азарт, "тихую охоту", и едут в Карпаты

- сказала эксперт.

Также осенью проводят различные поездки, которые сочетают природу с психологическим восстановлением. По словам экспертки, в Верховине, Косовском районе и Яворове организуют такие маршруты для военнослужащих, ветеранов и их семей.

Еще одно направление для путешествий — Бакота на Подолье. Там, как рассказала турагент, проводят творческие и психологические ретриты, которые сочетают прогулки, гастрономические локации и работу с мастерами.

В то же время при выборе направления, по ее словам, стоит учитывать и бюджет. Цены зависят от продолжительности поездки, транспорта, проживания и количества включенных услуг.

Однодневные осенние маршруты по Карпатам могут стоить около 850–1000 гривен. Поездки из Киева с проживанием и дополнительными услугами обойдутся примерно в 1500–2500 гривен, а четырехдневный тур в Карпаты с проживанием, минимальным питанием и экскурсиями можно найти примерно за 7000 гривен. Турагент советует перед бронированием обязательно проверять, что именно входит в стоимость тура, поскольку отдельно могут оплачиваться питание, входные билеты или дополнительные экскурсии.

Куда поехать на выходные в Кривом Роге08.07.26, 18:37 • 53088 просмотров

Алла Киосак

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