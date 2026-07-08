Куда поехать на выходные в Кривом Роге

Кривой Рог может приятно удивить вас природными уголками, парками, музеями и необычными туристическими объектами. УНН подготовил для вас топ-7 локаций в Кривом Роге, которые стоит посетить.

Цветочные часы

Одной из самых известных фотолокаций Кривого Рога являются Цветочные часы, расположенные в парке Героев. Эта масштабная конструкция состоит из тысяч живых цветов, которые образуют большой цветочный циферблат. Помимо декоративной функции, часы также показывают точное время. Локация давно стала популярным местом для фотографий и прогулок, а благодаря центральному расположению сюда легко добраться из любого района города.

Ингулецкий карьер

Не отстает в популярности в Кривом Роге и Ингулецкий карьер. Это место привлекает посетителей масштабами и возможностью увидеть работу крупного горнодобывающего комплекса. Карьер поражает огромными уступами и индустриальными пейзажами, которые больше напоминают кадры из фантастического фильма, чем привычный украинский пейзаж. Для туристов организуют специальные экскурсии, во время которых можно узнать больше о добыче железной руды и особенностях работы предприятия.

Центрально-Городской парк

Не обходят туристы и Центрально-Городской парк. Здесь обустроены аттракционы, детские площадки и зоны для прогулок. Парк подходит для семей с детьми, компаний друзей и всех, кто хочет провести день на свежем воздухе. Благодаря удобному расположению и бесплатному входу парк остается одним из самых посещаемых мест в городе.

Розовое озеро

Среди самых интересных природных локаций города – Розовое озеро. Водоем привлекает внимание необычным цветом воды, который формируется благодаря высокому содержанию солей и минералов. Особенно эффектно озеро выглядит в солнечную погоду или во время заката, когда розовый оттенок становится еще более насыщенным. Это место давно стало популярной фотолокацией как для туристов, так и для местных жителей. Посещение озера бесплатное, а добраться сюда можно как на автомобиле, так и на общественном транспорте.

Парк имени Федора Мершавцева

Если после индустриальных экскурсий хочется спокойного отдыха, стоит заглянуть в парк имени Федора Мершавцева. Это один из самых популярных зеленых уголков города, где можно прогуляться по тенистым аллеям, отдохнуть у воды или просто провести несколько часов на свежем воздухе. В теплое время года посетители имеют возможность арендовать лодки или велосипеды для активного досуга. Парк подходит как для семейного отдыха, так и для неспешных прогулок в одиночестве.

Криворожский ботанический сад

Любителям природы стоит включить в маршрут Криворожский ботанический сад. Территория сада занимает более 50 гектаров и является одной из крупнейших природоохранных зон города. Здесь собраны многочисленные виды растений из разных уголков мира. Также посетители могут увидеть цветущие композиции, дендрологические коллекции и редкие растения. Особенно живописным ботсад становится весной и летом, когда большинство растений находится в периоде цветения.

Музей Михаила Мармера

Ценителям искусства стоит заглянуть в музей Михаила Мармера. Экспозиция посвящена творчеству известного криворожского художника и скульптора. В музейных залах представлены живописные работы, графика и деревянная пластика. Посещение музея позволяет ближе познакомиться с культурным наследием города и увидеть Кривой Рог с художественной стороны.

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