Самые интересные локации в Черкассах для короткой поездки

Черкассы могут удивить не только живописными видами Днепра, но и разнообразием мест для досуга. УНН собрали для вас топ-7 локаций в Черкассах, которые стоит добавить в маршрут на ближайшие выходные.

Буддийский храм "Белый лотос"

Одна из самых известных туристических локаций Черкасс расположена на склоне над Днепром. "Белый лотос" считается самым большим буддийским храмом в Европе и уже много лет привлекает не только приверженцев восточной культуры, но и обычных туристов.

На территории храма проводят экскурсии, медитации, занятия йогой и различные культурные мероприятия. Особую атмосферу добавляет ухоженный сад вокруг пагоды, где можно отдохнуть от городской суеты. Для тех, кто стремится глубже познакомиться с восточными практиками, периодически организуют тематические ретриты и чайные церемонии.

Оранжерея "Ангкор-Ват"

Если хочется ненадолго перенестись из центра Черкасс в тропики, стоит заглянуть в оранжерею "Ангкор-Ват". Здесь царит атмосфера настоящих джунглей: среди пышной зелени растут экзотические растения, а интерьер дополняют тематические скульптуры и декоративные элементы. Локация подойдет как для семейного отдыха, так и для романтической прогулки. Во время экскурсий посетителям рассказывают об особенностях тропической флоры и уходе за редкими растениями.

Замковая гора

Одно из лучших мест в Черкассах для тех, кто любит красивые панорамы. Именно отсюда открывается широкий вид на Днепр и окрестности города.

Замковая гора имеет важное историческое значение, ведь когда-то здесь существовало древнее укрепленное поселение. Сегодня это популярная локация для прогулок, фотосессий и встречи заката. Особенно живописно здесь в вечернее время, когда солнечный свет отражается в водах Днепра.

Дом Цибульских

Ценителям истории и творчества Тараса Шевченко стоит посетить дом Цибульских, где ныне работает музей "Кобзаря", который в народе называют "музеем одной книги".

Здание является одним из самых интересных архитектурных памятников города. В музейной коллекции представлены редкие издания произведений Шевченко, документы и экспонаты, связанные с его жизнью и деятельностью. Именно здесь можно больше узнать о пребывании поэта в Черкассах и его связи с городом.

Райский уголок

Название этой локации полностью соответствует ее атмосфере. Усадьба-музей знакомит посетителей с традиционным украинским бытом и народными ремеслами.

На территории обустроены цветники, беседки и уютные зоны для отдыха. Здесь можно неспешно прогуляться, сделать яркие снимки или просто насладиться видами Днепра. Локация также популярна среди молодоженов, которые выбирают ее для проведения свадебных церемоний.

Черкасский художественный музей

Для тех, кто ищет культурного отдыха, хорошим выбором станет художественный музей. Его коллекция насчитывает тысячи экспонатов - от народного декоративного искусства до работ известных украинских художников. Кроме постоянных экспозиций, здесь регулярно проводят творческие встречи, выставки, литературные вечера и концерты. Поэтому каждое посещение может подарить новые впечатления даже тем, кто уже бывал в музее ранее.

Черкасский городской зоопарк "Рошен"

Место, где интересно провести несколько часов и детям, и взрослым. На территории зоопарка обитают сотни животных различных видов, среди которых и птицы, и рептилии, и даже крупные хищники.

Особое внимание посетителей привлекают террариум, павильон попугаев, водоем с водоплавающими птицами и вольеры с выдрами, а большая зеленая территория позволяет совместить знакомство с животным миром с приятной прогулкой на свежем воздухе.