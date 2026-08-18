Россия пригрозила Британии последствиями из-за использования Украиной британских дронов

Россия пригрозила Великобритании «высокой ценой» из-за поставок Украине беспилотников, которые Киев использует для ударов по целям на территории России. Об этом заявило посольство России в Лондоне, сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

В российском посольстве заявили, что использование британских дронов для ударов по территории России якобы свидетельствует о сознательном стремлении Лондона к эскалации войны. При этом в Москве не уточнили, о каких именно ударах или беспилотниках идет речь.

Сообщения о том, что киевский режим использует британские беспилотники для нанесения ударов вглубь территории России, подтверждают, что Лондон сознательно делает ставку на эскалацию украинского кризиса — заявили в посольстве.

В дипломатическом представительстве также обвинили Британию в причастности к атакам, которые российская сторона называет «террористическими», и заявили о неизбежных последствиях.

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Действия Лондона неизбежно будут иметь последствия, за которые ему придется отвечать. Чем глубже будет его вовлеченность в этот конфликт и чем большей будет его поддержка террористической машины Киева, тем выше будет цена — говорится в заявлении российского посольства.

Британия является одним из ключевых военных партнеров Украины и поставляет Киеву различные типы беспилотников, в частности дальнобойные ударные системы. Лондон также поддерживает совместное производство оборонной продукции с Украиной.

Заявление российского посольства прозвучало на фоне дальнейшего использования Украиной дальнобойных беспилотников для ударов по военным и другим целям на территории России.

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