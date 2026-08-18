росія пригрозила Британії наслідками через використання Україною британських дронів

росія пригрозила Великій Британії "високою ціною" через постачання Україні безпілотників, які Київ використовує для ударів по цілях на території росії. Про це заявило посольство росії у Лондоні, повідомляє The Telegraph, пише УНН.

Деталі

У російському посольстві заявили, що використання британських дронів для ударів по території росії нібито свідчить про свідоме прагнення Лондона до ескалації війни. При цьому в москві не уточнили, про які саме удари чи безпілотники йдеться.

Повідомлення про те, що київський режим використовує британські безпілотники для нанесення ударів углиб території росії, підтверджують, що Лондон свідомо робить ставку на ескалацію української кризи – заявили в посольстві.

У дипломатичному представництві також звинуватили Британію у причетності до атак, які російська сторона називає "терористичними", та заявили про неминучі наслідки.

москва пригрозила Британії новою ескалацією

Дії Лондона неминуче матимуть наслідки, за які йому доведеться відповідати. Чим глибшою буде його залученість у цей конфлікт і чим більшою буде його підтримка терористичної машини Києва, тим вищою буде ціна – йдеться в заяві російського посольства.

Британія є одним із ключових військових партнерів України та постачає Києву різні типи безпілотників, зокрема далекобійні ударні системи. Лондон також підтримує спільне виробництво оборонної продукції з Україною.

Заява російського посольства прозвучала на тлі подальшого використання Україною далекобійних безпілотників для ударів по військових та інших цілях на території росії.

Британія планує відновити прямий діалог із військовим керівництвом росії