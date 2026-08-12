Британия планирует восстановить прямой диалог с военным руководством России
Киев • УНН
Великобритания стремится восстановить прямые каналы связи с российским командованием для предотвращения инцидентов, которые могут перерасти в столкновения. Последний контакт на высоком уровне состоялся в 2022 году.
Великобритания стремится восстановить прямые каналы связи между своими военными и российским командованием, чтобы предотвращать инциденты, которые могут перерасти в прямое столкновение. Об этом сообщает The Times, пишет УНН.
Детали
Идея восстановления контактов возникла после инцидента в июне в Ла-Манше, когда российский фрегат "Адмирал Григорович" открыл огонь после того, как британская яхта подошла к нему на опасное расстояние.
Британские чиновники опасаются, что при отсутствии прямого канала связи подобные ситуации могут быстро обостряться. Представительница британского правительства подтвердила The Times, что Лондон заинтересован в восстановлении военных контактов с москвой.
Прямая связь не работает почти четыре года
По ее словам, британское посольство в россии должно обеспечивать возможность прямого донесения позиции Лондона до кремля, что помогает защищать британские интересы и не допускать эскалации.
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Прямая коммуникация между военными двух стран фактически прекратилась почти четыре года назад. В последний раз начальник Генштаба россии валерий герасимов и тогдашний начальник британского Генштаба адмирал Тони Радакин общались в сентябре 2022 года.
В октябре того же года министр обороны россии сергей шойгу звонил британскому коллеге Бену Уоллесу из-за заявлений москвы о возможном использовании Украиной "грязной бомбы". После этого контакты на высоком военном уровне практически прекратились.
В 2024 году напряженность усилилась после высылки Британией российского военного атташе. москва ответила аналогичным шагом.
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