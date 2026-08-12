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Грузия не будет восстанавливать отношения с РФ без отмены признания Абхазии и Южной Осетии

Киев • УНН

 • 590 просмотра

Премьер-министр Грузии заявил, что дипломатические отношения с Россией не будут восстановлены, пока Москва не отменит признание Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси надеется на мирное урегулирование после политических изменений в РФ.

Грузия не будет восстанавливать отношения с РФ без отмены признания Абхазии и Южной Осетии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил 11 августа, что Тбилиси не будет восстанавливать дипломатические отношения с россией, пока москва не отменит признание Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами. Об этом сообщает Anadolu Agency, пишет УНН.

Детали

Кобахидзе подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта вокруг двух сепаратистских регионов остается одним из ключевых приоритетов внешней политики Грузии.

Пока так называемое признание остается свершившимся фактом со стороны российской федерации, дипломатические отношения, конечно, не могут быть восстановлены

- цитирует Кобахидзе грузинский общественный вещатель 1TV.

По словам грузинского премьера, Тбилиси рассчитывает на мирное урегулирование конфликта после возможных политических изменений в россии.

Наша цель в отношении российской федерации — решить конфликт мирным путем. Это наша заявленная политическая позиция, и мы надеемся, что после политических изменений все это станет достижимым

— сказал он.

Конфликт между Грузией и россией

В августе 2008 года между Грузией и россией произошел пятидневный вооруженный конфликт, связанный с сепаратистскими регионами Южной Осетией и Абхазией. После боевых действий Тбилиси потерял контроль над обеими территориями.

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В конце августа 2008 года москва признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. В ответ Грузия разорвала дипломатические отношения с россией.

Абхазия и Южная Осетия остаются международно признанными территориями Грузии. Независимость этих регионов признана россией.

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Степан Гафтко

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Ираклий Кобахидзе
Грузия