Британия, Франция, Германия и Италия предостерегли Москву от аннексии грузинских территорий в годовщину вторжения
Киев • УНН
Четыре страны осудили военное присутствие РФ в Абхазии и Южной Осетии, назвав это угрозой стабильности. Они предупредили об ответных мерах в случае полноценной аннексии региона.
Великобритания, Франция, Германия и Италия предостерегают Москву от окончательной аннексии оккупированных территорий Грузии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на совместное заявление правительств четырех стран к 18-й годовщине вторжения РФ в Грузию,
Детали
Подписанты вновь осудили постоянное военное присутствие России в оккупированных регионах Абхазии и Южной Осетии, которое нарушает международное право, а также обязательства России по шестипунктному соглашению от 12 августа 2008 года.
Постоянная милитаризация Россией оккупированных территорий Грузии представляет серьезную угрозу безопасности Грузии, а также региональной и европейской стабильности
Отмечается, что соглашение об углублении альянса и сотрудничества, подписанное 9 мая между Москвой и де-факто властями Южной Осетии, еще больше нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии, что является явным нарушением международного права.
Этот документ, а также назначение гражданина России руководителем региона вызывают обеспокоенность относительно возможной полномасштабной аннексии региона, которая не останется без ответа
Они призвали РФ выполнить решения ЕСПЧ, а также приветствовали решение Республики Науру, которая отозвала признание "независимости" сепаратистских образований, и призвали государства, установившие дипломатические отношения с этими образованиями, последовать этому примеру.
Напомним
В годовщину начала войны 2008 года в Тбилиси вышли на памятную акцию под лозунгом "Помним героев, помним врага". Сотни участников прошли маршем от Филармонии до площади Героев.
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