В Колумбии зафиксировали более 70 афтершоков после землетрясения магнитудой 7,4
Киев • УНН
Геологическая служба Колумбии зафиксировала более 70 афтершоков после землетрясения магнитудой 7,4. Вероятны дальнейшие толчки, которые могут продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев.
Геологическая служба Колумбии зафиксировала более 70 афтершоков по всей стране с момента землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего вчера, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Геологическая служба заявила, что, «вероятно», будут и другие афтершоки, которые могут продолжаться некоторое время.
«Они могут продолжаться дни, недели или даже месяцы, поскольку энергия продолжает высвобождаться до тех пор, пока зоны вокруг зоны разрыва основного землетрясения снова не придут в равновесие», — говорится в сообщении.
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