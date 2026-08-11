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Число жертв землетрясения в Колумбии возросло до 224

Киев • УНН

 • 1418 просмотра

Землетрясение магнитудой 7,4 в Колумбии унесло жизни 224 человек. Больше всего пострадали Кали, Валье-дель-Каука и Рисаральда.

Число жертв землетрясения в Колумбии возросло до 224
Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Число людей, погибших в результате мощного землетрясения магнитудой 7,4, которое потрясло обширную территорию юго-западной и центральной Колумбии, во вторник выросло до 224, согласно сообщениям местных властей в районах, наиболее пострадавших от землетрясения, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Эпицентр землетрясения, сильнейшего из зарегистрированных в Колумбии на сегодняшний день в этом столетии, находился вблизи муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар, в департаменте Чоко, на глубине 103 километров, сообщила Колумбийская геологическая служба.

В городе Кали, столице департамента Валье-дель-Каука, по словам мэра Алехандро Эдера, зарегистрировано 95 погибших, 949 пострадавших и 45 сооружений, полностью или частично разрушенных.

Губернатор департамента Валье-дель-Каука Дилиан Франсиска Торо сообщила еще о 38 погибших в городах и муниципалитетах, за исключением Кали.

Тем временем власти департамента Рисаральда насчитали 72 смертельных случая, а в Чоко — 13. Мэрия Манисалеса сообщила о пяти погибших, а администрация губернатора Антиокии — об одном.

Зеленский отреагировал на землетрясение в Колумбии и призвал мир помочь10.08.26, 21:00 • 13027 просмотров

Юлия Шрамко

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Колумбия
Reuters