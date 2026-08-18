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The Washington Post

Эдриен Броуди и Шон Пенн сыграют в фильме об украинских водолазах и подрыве «Северного потока»

Киев • УНН

 • 2492 просмотра

Эдриен Броуди и Шон Пенн получили главные роли в фильме Дага Лаймана «Змеиный остров» о саботаже газопроводов. Съёмки проходят в Хорватии, картина расскажет о команде украинских водолазов.

Эдриен Броуди и Шон Пенн сыграют в фильме об украинских водолазах и подрыве «Северного потока»

Актеры Эдриан Броуди и Шон Пенн получили главные роли в новом фильме Дага Лаймана «Змеиный остров», посвященном саботажу газопроводов «Северный поток» в 2022 году. Об этом сообщает World of Reel, пишет УНН.

Детали

Съемки фильма уже идут в Хорватии и, по данным издания, должны завершиться к концу сентября. Лента расскажет о команде украинских водолазов, выполняющих опасную подводную миссию на фоне обострения ситуации накануне полномасштабного вторжения России в Украину.

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Сюжет фильма основан на одном из самых противоречивых эпизодов войны — подрыве газопроводов «Северный поток» в Балтийском море в сентябре 2022 года. Обстоятельства диверсии и личности всех причастных к ней до сих пор остаются предметом международных расследований.

Фильм расскажет об украинских водолазах

По информации World of Reel, в последнее время расследование диверсии получило новое развитие. Немецкие прокуроры выдвинули обвинения бывшему украинскому военнослужащему по делу о подрыве трубопроводов.

«Змеиный остров» станет вторым совместным проектом Лаймана и Пенна после политического триллера «Честная игра». Режиссер также известен работами «Идентификация Борна», «На грани будущего» и «Сделано в Америке».

Оператором-постановщиком нового фильма станет Генри Бремхэм, работавший над тремя последними лентами Лаймана. По данным издания, в настоящее время у проекта нет американской студии-дистрибьютора.

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