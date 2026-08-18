Едрієн Броуді та Шон Пенн зіграють у фільмі про українських водолазів та підрив Північного потоку

Актори Едрієн Броуді та Шон Пенн отримали головні ролі у новому фільмі Дага Лаймана "Зміїний острів", присвяченому саботажу газопроводів "Північний потік" у 2022 році. Про це повідомляє World of Reel, пише УНН.

Деталі

Зйомки фільму вже тривають у Хорватії та, за даними видання, мають завершитися до кінця вересня. Стрічка розповідатиме про команду українських водолазів, які виконують небезпечну підводну місію на тлі загострення ситуації напередодні повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Актор Шон Пенн відвідав бойовий підрозділ, який виконує завдання на Донецькому напрямку

Сюжет фільму заснований на одному з найбільш суперечливих епізодів війни – підриві газопроводів "Північний потік" у Балтійському морі у вересні 2022 року. Обставини диверсії та особи всіх причетних до неї досі залишаються предметом міжнародних розслідувань.

Фільм розповість про українських водолазів

За інформацією World of Reel, останнім часом розслідування диверсії отримало новий розвиток. Німецькі прокурори висунули обвинувачення колишньому українському військовому у справі про підрив трубопроводів.

"Зміїний острів" стане другим спільним проєктом Лаймана та Пенна після політичного трилера "Чесна гра". Режисер також відомий роботами "Ідентифікація Борна", "На межі майбутнього" та "Зроблено в Америці".

Оператором-постановником нового фільму стане Генрі Бремхем, який працював над трьома останніми стрічками Лаймана. За даними видання, наразі проєкт не має американської студії-дистриб'ютора.

У центрі Загреба помітили "українських військових" зі зброєю біля відомого готелю