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Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома

Киев • УНН

 • 4690 просмотра

Пара поженилась 11 августа в гостиной дома в Португалии спустя 10 лет после знакомства. В будущем они планируют пышное празднование с семьёй и друзьями.

Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес 11 августа поженились в гостиной своего дома в Португалии, выбрав камерную церемонию вместо масштабного празднования. Об этом пара рассказала в интервью Vogue, которое цитирует E! Online, пишет УНН.

Детали

Свадьба состоялась ровно через 10 лет после первой встречи пары. Родригес объяснила, что они хотели провести этот день в самом привычном для семьи месте — среди своих детей и в атмосфере повседневной жизни.

Мы решили сделать это в гостиной нашего дома здесь, где мы завтракаем, обедаем и ужинаем и где живём своей реальной жизнью. Я хочу, чтобы через 30 лет дети думали: "За этим столом произошло нечто прекрасное — брачные клятвы наших родителей"

— сказала Родригес.

Пара планирует большое празднование

По словам Родригес, в детстве она мечтала о пышной свадьбе с замком, каретой, длинным платьем и бриллиантовой короной. Со временем её взгляды изменились, и теперь она ценит прежде всего приватность и близость с семьёй.

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Когда я была маленькой девочкой, я мечтала о самом большом замке, самой большой карете, самом длинном платье, короне, полностью усыпанной бриллиантами. А теперь я говорю: нет. Я хочу чего-то интимного, с моим партнёром и нашими детьми, дома

— рассказала она.

Роналду назвал церемонию особенным днём, проведённым в обычной атмосфере. В то же время Родригес отметила, что в будущем они планируют организовать более масштабное празднование для семьи и друзей.

В будущем у нас будет пышная свадьба, чтобы мы могли отпраздновать с семьёй и друзьями

— сказала она.

После церемонии супруги отправились в храм Богоматери Фатимской, где священник благословил их брак.

Это было именно так, как я себе представляла. Здесь, наполненные любовью, и с нашей семьёй в самой важной, главной роли. Я не могла сдержать слёз

— поделилась Родригес.

Пара воспитывает пятерых детей: Криштиану-младшего, близнецов Еву Марию и Матео, а также Алану Мартину и Беллу. Их сын Анхель умер в 2022 году.

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Степан Гафтко

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