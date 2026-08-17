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В Минфине объяснили, как должен облагаться налогом авиационный лизинг, из-за которого БЭБ возбудило уголовные дела

Киев • УНН

 • 15133 просмотра

Минфин заявил, что лизинговые платежи за пользование самолетами и вертолетами должны облагаться налогом в соответствии с Налоговым кодексом, который не предусматривает уплату роялти. В то же время БЭБ расследует дела против 5 авиакомпаний, требуя уплаты дополнительных 15% налога.

В Минфине объяснили, как должен облагаться налогом авиационный лизинг, из-за которого БЭБ возбудило уголовные дела

В Министерстве финансов Украины подтвердили, что налогообложение лизинга воздушных судов должно осуществляться в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины и международными договорами об избежании двойного налогообложения, которые имеют приоритет над национальным законодательством. Украинское налоговое законодательство не содержит норм, согласно которым лизинговые платежи за самолёты и вертолёты относились бы к роялти. Однако Бюро экономической безопасности применило иное толкование этих норм и расследует уголовные дела против как минимум пяти украинских авиакомпаний, требуя уплаты дополнительных 15% налога с доходов нерезидентов, пишет УНН.

Несмотря на то, что украинское налоговое законодательство, остающееся неизменным в части лизинга на протяжении десятилетий, и международные договоры достаточно чётко описывают, как должны уплачиваться налоги за лизинг вертолётов и самолётов, Бюро экономической безопасности решило по своему усмотрению изменить этот подход. БЭБ расследует дела в отношении как минимум 5 авиаперевозчиков, в частности МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", Н3Operations и "Скайлайн", из-за якобы неуплаты в украинский бюджет дополнительных 15% налога с доходов нерезидентов по договорам лизинга воздушных судов. Следователи приравнивают лизинговые платежи к роялти, а самолёты и вертолёты трактуют не как транспортные средства, а как "оборудование".

Что говорят в Минфине

"Что касается налогообложения операций по лизингу воздушных судов, отмечаем, что налогообложение таких операций осуществляется в соответствии с порядком и по ставкам, определённым Налоговым кодексом Украины", – говорится в ответе Минфина на запрос УНН.

Стоит отметить, что в Налоговом кодексе Украины отсутствуют нормы, предусматривающие необходимость уплаты роялти за операции по лизингу воздушного транспорта у нерезидентов Украины. 

"Резидент, (...), который избрал упрощённую систему налогообложения, или другой нерезидент, осуществляющий хозяйственную деятельность через постоянное представительство на территории Украины, которые осуществляют в пользу нерезидента или уполномоченного им лица любую выплату дохода с источником его происхождения из Украины, полученного таким нерезидентом (...), удерживают налог с таких доходов, (...) их суммы и за их счёт, который уплачивается в бюджет во время такой выплаты, если иное не предусмотрено положениями международных договоров Украины со странами резидентства лиц, в пользу которых осуществляются выплаты, вступивших в силу. Требования этого абзаца не применяются к доходам нерезидентов, получаемым ими через их постоянные представительства на территории Украины", – говорится в Налоговом кодексе Украины.

Между Украиной и десятками иностранных государств заключены и ратифицированы соглашения об избежании двойного налогообложения. Именно эти международные договоры применяются в первую очередь и определяют, подлежат ли такие доходы налогообложению в Украине и по какой ставке. Они либо полностью освобождают доход от повторного налогообложения, либо существенно уменьшают налог. В Минфине подчёркивают, что именно такие конвенции имеют приоритет при применении.

"В то же время в соответствии с пунктом 3.2 статьи 3 Налогового кодекса Украины, если международным договором Украины, согласие на обязательность которого дано Верховной Радой Украины, установлены иные правила, чем предусмотренные Кодексом, применяются правила международного договора", – отметили в ведомстве в ответ на запрос УНН.

Дела БЭБ против авиакомпаний

Правоохранители получили аналитические выводы после того, как в 2024 году предыдущая команда ГНС опубликовала статью, в которой предложила облагать лизинговые операции с транспортом у нерезидентов Украины как роялти. Документы, которые, по словам представителей авиарынка, похожи между собой и будто написаны "под копирку", легли в основу упомянутых уголовных дел против авиаперевозчиков.

Юристы, опрошенные УНН, указывают, что следователи игнорируют действующие международные конвенции об избежании двойного налогообложения, ратифицированные Верховной Радой. По их словам, автоматическое доначисление 15% в Украине без учета положений конкретной конвенции является как минимум спорным.

Следует отметить, что, по данным ГНС, авиакомпании прошли налоговые проверки, и только по результатам одной из них были установлены нарушения при налогообложении лизинга. Остальные налоговые проверки таких нарушений не выявили.

"По результатам одной проверки компаний авиационной отрасли лизинговые платежи были переквалифицированы в роялти. Только одной проверки", — отметила заместитель директора департамента трансфертного ценообразования Государственной налоговой службы Украины Виктория Касьян.

Однако отсутствие нарушений не помешало БЭБ открыть уголовные дела против авиакомпаний, считая, что они не уплатили 15% роялти за последние 7 лет. В то же время список авиакомпаний, к которым у правоохранителей есть претензии из-за лизинга, может расшириться в любой момент, поскольку арендой пользуются около 40 авиаперевозчиков. Таким образом, под ударом может оказаться вся отрасль гражданской авиации.

Представители авиационной отрасли уже публично заявили о давлении со стороны Бюро экономической безопасности. По их словам, гражданская авиация оказалась под угрозой уничтожения из-за действий государственных контролирующих органов, которые могут окончательно добить компании, пережившие закрытие воздушного пространства и релокацию за границу из-за полномасштабной войны. Украинская авиационная транспортная ассоциация обратилась в комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, а также в Общественный совет при Министерстве финансов с призывом выработать единый подход к применению налогового законодательства в сфере авиационного лизинга.

Таким образом, очевидно: если подход БЭБ станет общим правилом, авиакомпаниям могут доначислять налоги за предыдущие годы по договорам, которые ранее не вызывали претензий у налоговых органов. Для отрасли, которая после закрытия украинского воздушного пространства фактически выживает благодаря релокации и работе за границей, это создает риск новых уголовных производств и финансовых претензий, а также ухода с украинского рынка. 

Аудит уголовных дел БЭБ должен стать следующим шагом перезагрузки органа14.08.26, 09:25 • 55288 просмотров

Лилия Подоляк

Экономикапубликации