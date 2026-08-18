Конгресс США пытается справиться с ошибками, порождаемыми ИИ - Politico
Киев • УНН
Всё больше и больше сотрудников Конгресса США полагаются на генеративный ИИ при подготовке законопроектов. Однако это приводит к ошибкам.
Юристы Конгресса США пытаются справиться с потоком законодательных предложений, созданных с помощью инструментов искусственного интеллекта, многие из которых изобилуют ошибками и содержат небрежные формулировки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.
Детали
Нагрузка на Управление законодательного консультирования Палаты представителей растёт, поскольку всё больше офисов конгрессменов и внешних групп полагаются на генеративный ИИ при подготовке законопроектов. Об этом свидетельствуют интервью с восемью действующими и бывшими должностными лицами, которые работают или работали в этом управлении.
Они отметили, что способность искусственного интеллекта быстро генерировать огромные объёмы текста заставляет юристов Управления законодательного консультирования тратить значительно больше времени на проверку и переработку предложений. При этом во многих случаях проекты страдают от ошибок, которые могут иметь последствия далеко за пределами Вашингтона - замедляя принятие законодательства и создавая риск судебных исков из-за неправильно процитированных законодательных актов или неточных юридических определений.
Искусственный интеллект полезен во многих сферах. Но он не способен разрабатывать законопроекты, которые вы хотели бы принять в качестве законов
Однако четыре сотрудника Конгресса, участвующие в разработке законопроектов, сообщили Politico, что использование ИИ становится всё более распространённым в Палате представителей, а сотрудники и общественные организации полагаются на него в своей повседневной работе, в частности при анализе и разработке законодательных актов.
Эти сотрудники готовятся к тому, что искусственный интеллект увеличит их и без того большую нагрузку. Об этом свидетельствовал руководитель OLC Уоррен Берк во время мартовских слушаний - даже при условии отсутствия каких-либо ошибок. Он отказался предоставить комментарии для этой статьи.
Напомним
Администрация президента США Дональда Трампа усиливает внимание к биологической безопасности из-за опасений, что развитие искусственного интеллекта может упростить создание опасных патогенов.