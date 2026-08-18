Конгрес США намагається впоратися з помилками, породженими ШІ - Politico

Юристи Конгресу США намагаються впоратися з потоком законодавчих пропозицій, створених за допомогою інструментів штучного інтелекту, багато з яких рясніють помилками та містять недбалі формулювання. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

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Навантаження на Управління законодавчого консультування Палати представників зростає, оскільки все більше офісів конгресменів та зовнішніх груп покладаються на генеративний ШІ для підготовки законопроєктів. Про це свідчать інтерв’ю з вісьмома діючими та колишніми посадовцями, які працюють або працювали в цьому управлінні.

Вони зазначили, що здатність штучного інтелекту швидко генерувати величезні обсяги тексту змушує юристів Офісу законодавчого консультування витрачати значно більше часу на перевірку та переробку пропозицій. При цьому в багатьох випадках проєкти страждають від помилок, які можуть мати наслідки далеко за межами Вашингтона - гальмуючи ухвалення законодавства та створюючи ризик судових позовів через неправильно цитовані законодавчі акти або неточні юридичні визначення.

Штучний інтелект корисний у багатьох сферах. Але він не здатний розробляти законопроєкти, які ви хотіли б прийняти як закони - зазначив Деніел Шуман, виконавчий директор некомерційної організації American Governance Institute, яка сприяє модернізації державних технологій.

Однак четверо співробітників Конгресу, які беруть участь у розробці законопроєктів, повідомили Politico, що використання ШІ стає дедалі поширенішим у Палаті представників, а співробітники та громадські організації покладаються на нього у своїй повсякденній роботі, зокрема під час аналізу та розробки законодавчих актів.

Ці співробітники готуються до того, що штучний інтелект збільшить їхнє й без того велике навантаження. Про це свідчив керівник OLC Уоррен Берк під час березневих слухань - навіть за умови відсутності будь-яких помилок. Він відмовився надати коментарі для цієї статті.

Нагадаємо

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилює увагу до біологічної безпеки через побоювання, що розвиток штучного інтелекту може спростити створення небезпечних патогенів.