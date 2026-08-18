$44.690.0151.810.10
ukenru
Ексклюзив
09:59 • 52 перегляди
Заяви про "10 із 11 збитих ракет Flamingo" є елементом російської ІПСО, а не підтвердженим фактом – військовий експерт
09:52 • 546 перегляди
У Раді з'явились два нових нардепи від Слуги народу - хто вони і ким були ранішеPhoto
08:44 • 7964 перегляди
Рада очікує подання Президента на міністрів оборони і закордонних справ може навіть сьогодні - нардеп
Ексклюзив
08:28 • 9998 перегляди
5 міфів про туристичну візу до США: юристка розповіла, що насправді впливає на рішення консула
07:16 • 13363 перегляди
Конгрес США намагається впоратися з помилками, породженими ШІ - Politico
06:42 • 15649 перегляди
рф завдала ракетний удар по Харківщині: 10 загиблих, 8 поранених
05:03 • 25737 перегляди
російська армія вдарила по Ізюму з "Торнадо-С", постраждали п’ятеро людей, в тому числі дитинаPhoto
04:39 • 34898 перегляди
У московській області зафіксували масштабну атаку БПЛА та пожежі на цивільних об’єктахVideo
04:21 • 18304 перегляди
"АТЕШ" заявив про приховані обмеження на виїзд чоловіків з росії
18 серпня, 03:47 • 16004 перегляди
Торговельні переговори США та Канади загальмували через мита на автомобілі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+29°
5м/с
30%
736мм
Популярнi новини
Едрієн Броуді та Шон Пенн зіграють у фільмі про українських водолазів та підрив Північного потоку18 серпня, 01:39 • 7792 перегляди
росія пригрозила Британії наслідками через використання Україною британських дронів18 серпня, 01:57 • 9788 перегляди
Армія США розробляє ракету дальністю понад 1000 км для запуску з HIMARS18 серпня, 02:16 • 8978 перегляди
росіяни показали зблизька ППО москви з "Панцирем-С1М" на 35-метровій вежіPhotoVideo18 серпня, 02:38 • 13982 перегляди
Що святкують 18 серпня в Україні та світі 18 серпня, 04:00 • 11150 перегляди
Публікації
Заяви про "10 із 11 збитих ракет Flamingo" є елементом російської ІПСО, а не підтвердженим фактом – військовий експерт
Ексклюзив
09:59 • 54 перегляди
Запис до першого класу: які документи потрібні та що робити, якщо місць немає17 серпня, 15:24 • 60854 перегляди
Тиск на суд: де проходить межа між правом на захист і втручанням у правосуддя17 серпня, 12:21 • 58215 перегляди
У Мінфіні пояснили, як має оподатковуватися авіаційний лізинг, через який БЕБ відкрило кримінальні справи
Ексклюзив
17 серпня, 11:06 • 58045 перегляди
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?16 серпня, 14:39 • 105064 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ярослав Железняк
Олександр Сирський
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Київська область
Китай
Реклама
УНН Lite
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 44585 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 51585 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 59463 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 57656 перегляди
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 86636 перегляди
Актуальне
M270 (РСЗВ)
Північний потік
Фільм
Техніка
FIFA (серія відеоігор)

Конгрес США намагається впоратися з помилками, породженими ШІ - Politico

Київ • УНН

 • 13366 перегляди

Все більше і більше працівників Конгресу США покладаються на генеративний ШІ для підготовки законопроєктів. Однак це призводить до помилок.

Конгрес США намагається впоратися з помилками, породженими ШІ - Politico

Юристи Конгресу США намагаються впоратися з потоком законодавчих пропозицій, створених за допомогою інструментів штучного інтелекту, багато з яких рясніють помилками та містять недбалі формулювання. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Навантаження на Управління законодавчого консультування Палати представників зростає, оскільки все більше офісів конгресменів та зовнішніх груп покладаються на генеративний ШІ для підготовки законопроєктів. Про це свідчать інтерв’ю з вісьмома діючими та колишніми посадовцями, які працюють або працювали в цьому управлінні.

Вони зазначили, що здатність штучного інтелекту швидко генерувати величезні обсяги тексту змушує юристів Офісу законодавчого консультування витрачати значно більше часу на перевірку та переробку пропозицій. При цьому в багатьох випадках проєкти страждають від помилок, які можуть мати наслідки далеко за межами Вашингтона - гальмуючи ухвалення законодавства та створюючи ризик судових позовів через неправильно цитовані законодавчі акти або неточні юридичні визначення.

Штучний інтелект корисний у багатьох сферах. Але він не здатний розробляти законопроєкти, які ви хотіли б прийняти як закони

- зазначив Деніел Шуман, виконавчий директор некомерційної організації American Governance Institute, яка сприяє модернізації державних технологій.

Однак четверо співробітників Конгресу, які беруть участь у розробці законопроєктів, повідомили Politico, що використання ШІ стає дедалі поширенішим у Палаті представників, а співробітники та громадські організації покладаються на нього у своїй повсякденній роботі, зокрема під час аналізу та розробки законодавчих актів.

Ці співробітники готуються до того, що штучний інтелект збільшить їхнє й без того велике навантаження. Про це свідчив керівник OLC Уоррен Берк під час березневих слухань - навіть за умови відсутності будь-яких помилок. Він відмовився надати коментарі для цієї статті.

Нагадаємо

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилює увагу до біологічної безпеки через побоювання, що розвиток штучного інтелекту може спростити створення небезпечних патогенів.

Євген Устименко

ПолітикаСвітТехнології
Закони
ШІ (штучний інтелект)
Палата представників США
Конгрес США
Вашингтон
Дональд Трамп