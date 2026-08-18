Адміністрація Трампа побоюється, що ШІ може спростити створення біологічної зброї

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилює увагу до біологічної безпеки через побоювання, що розвиток штучного інтелекту може спростити створення небезпечних патогенів. Про це йдеться в матеріалі The Washington Post, пише УНН.

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За даними видання, наприкінці президентського терміну Джо Байдена в Білому домі працювала команда приблизно з 30 фахівців, які займалися питаннями біологічної безпеки. Після повернення Трампа до влади її склад суттєво скоротився, а в окремі періоди в адміністрації взагалі не було співробітників, які б займалися цим напрямом виключно.

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Тепер Білий дім спирається на невелику групу співробітників, серед яких молодший науковий співробітник без доступу до секретної інформації, працівник дослідницької організації RAND на неповній зайнятості, двоє співробітників ЦРУ та лікар ВПС США.

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У Пентагоні колишній чиновник сфери охорони здоров’я, який керував програмою прискореної розробки вакцини проти коронавірусу, бере участь у роботі над використанням ШІ для створення засобів захисту від майбутніх пандемій та протидії біологічній війні.

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Зокрема, фахівці аналізують мільярди можливих змін антитіл, щоб оцінити варіанти реагування на нові форми коронавірусу.

Підхід адміністрації США до штучного інтелекту останніми місяцями також змінився. Спочатку команда Трампа була зосереджена переважно на усуненні перешкод для розвитку технології. Однак після демонстрації новими моделями здатності зламувати комп’ютерні мережі адміністрація почала виступати за певний державний контроль над системами, які ще не вийшли у відкритий доступ.

За даними WP, OpenAI нещодавно провела серію брифінгів щодо біологічних загроз для Білого дому та приблизно шести федеральних відомств.

Нові моделі ШІ продовжують удосконалюватися у проведенні складних біологічних досліджень. Це викликає побоювання, що їхні можливості можуть бути використані для створення нових біологічних загроз, виникнення нової пандемії або полегшення проведення біологічної атаки навіть для людини з відносно невеликим досвідом – йдеться в матеріалі.

Водночас експерти зазначають, що між цифровими технологіями та реальними біологічними системами досі існує суттєвий бар’єр.

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