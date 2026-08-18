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Администрация Трампа опасается, что ИИ может упростить создание биологического оружия

Киев • УНН

 • 874 просмотра

Администрация Трампа сократила команду по биобезопасности, но теперь анализирует риски ИИ для создания патогенов. Специалисты изучают миллиарды изменений антител для защиты от пандемий и биологических атак.

Администрация Трампа опасается, что ИИ может упростить создание биологического оружия

Администрация президента США Дональда Трампа усиливает внимание к биологической безопасности из-за опасений, что развитие искусственного интеллекта может упростить создание опасных патогенов. Об этом говорится в материале The Washington Post, пишет УНН.

Детали

По данным издания, в конце президентского срока Джо Байдена в Белом доме работала команда примерно из 30 специалистов, занимавшихся вопросами биологической безопасности. После возвращения Трампа к власти её состав существенно сократился, а в отдельные периоды в администрации вообще не было сотрудников, которые занимались бы этим направлением исключительно.

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Теперь Белый дом опирается на небольшую группу сотрудников, среди которых младший научный сотрудник без доступа к секретной информации, работник исследовательской организации RAND на неполной занятости, два сотрудника ЦРУ и врач ВВС США.

В США оценивают биологические риски ИИ

В Пентагоне бывший чиновник сферы здравоохранения, руководивший программой ускоренной разработки вакцины против коронавируса, участвует в работе над использованием ИИ для создания средств защиты от будущих пандемий и противодействия биологической войне.

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В частности, специалисты анализируют миллиарды возможных изменений антител, чтобы оценить варианты реагирования на новые формы коронавируса.

Подход администрации США к искусственному интеллекту в последние месяцы также изменился. Сначала команда Трампа была сосредоточена преимущественно на устранении препятствий для развития технологии. Однако после того, как новые модели продемонстрировали способность взламывать компьютерные сети, администрация начала выступать за определённый государственный контроль над системами, которые ещё не вышли в открытый доступ.

По данным WP, OpenAI недавно провела серию брифингов по биологическим угрозам для Белого дома и примерно шести федеральных ведомств.

Новые модели ИИ продолжают совершенствоваться в проведении сложных биологических исследований. Это вызывает опасения, что их возможности могут быть использованы для создания новых биологических угроз, возникновения новой пандемии или облегчения проведения биологической атаки даже для человека с относительно небольшим опытом

— говорится в материале.

В то же время эксперты отмечают, что между цифровыми технологиями и реальными биологическими системами до сих пор существует существенный барьер.

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Степан Гафтко

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