США требуют от стран выбрать сторону в гонке ИИ с Китаем - Reuters

США готовятся заявить десяткам стран, что они должны выбрать сторону в гонке искусственного интеллекта с Китаем, предупреждая, что их исключат из возглавляемой США коалиции по ИИ, если они также присоединятся к конкурирующей программе Пекина, со ссылкой на американского чиновника и внутренний проект сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В прошлом году Вашингтон запустил инициативу Pax Silica, направленную на обеспечение цепочек поставок моделей искусственного интеллекта, полупроводников и критически важных минералов на фоне ожесточенного технологического соперничества с Пекином.

Около двух десятков стран присоединились к ней, включая Казахстан — ключевой потенциальный источник критически важных минералов, который также присоединился к коалиции Китая, — а также близких союзников США, таких как Япония, Австралия и Южная Корея.

Проект письма, подготовленный Государственным департаментом США, адресован 35 подписантам американского "Заявления о возможностях ИИ" (AI ⁠Opportunity Statement), подписанного в июне. В их число входят участники необязательной рамочной инициативы Pax Silica и другие страны, выразившие желание согласовать сотрудничество в сфере ИИ с Вашингтоном.

Давя на страны в вопросе выбора стороны, США надеются лишить Китай ресурсов в гонке за создание наиболее совершенного ИИ, который можно было бы использовать для военного или экономического доминирования.

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В июле глава Китая Си Цзиньпин создал конкурирующую "Всемирную организацию сотрудничества в сфере искусственного интеллекта" (World Artificial Intelligence Cooperation Organization), продвигая технологию открытых весов своей страны как вызов влиянию США в этой быстро развивающейся отрасли.

Казахстан — единственная страна, которая, как известно на данный момент, присоединилась к обеим инициативам, что вызвало тревогу в Вашингтоне.

"Быть частью всего — значит быть частью ничего. Подписание Декларации Pax Silica — это не просто членство, а обязательство", — говорится в письме, в котором страны призывают "осознанно выбирать" в сфере ИИ.

"Это нельзя совмещать с членством в дублирующих инициативах, ожидания которых противоречат нашим собственным", — сказано в письме, без конкретного упоминания Китая.

Reuters не удалось установить, когда США намерены отправить письмо и могут ли в него быть внесены изменения перед отправкой. Проект не был датирован.

Государственный департамент сообщил Reuters, что не будет комментировать "предположительно утекшие внутренние документы".

Гонка между США и Китаем за технологическое лидерство достигла ключевого момента на фоне того, как китайские модели искусственного интеллекта с открытыми весами быстро опередили системы американских компаний, таких как OpenAI и Anthropic.

Американские чиновники подготовили письмо, чтобы ясно дать понять, что "нельзя иметь и то и другое", заявил американский чиновник агентству Reuters.

"Трудно представить, как страна может надежно позиционировать себя в качестве надежного партнера в одной технологической экосистеме, одновременно подписываясь под инициативой, разработанной Китаем для продвижения конкурирующего видения искусственного интеллекта", — сказал чиновник.

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