Китай рассматривает возможность усиления экспортного контроля за ИИ-моделями и чипами - FT

В Китае регуляторы рассматривают возможность усиления экспортного контроля над технологиями искусственного интеллекта и полупроводников на фоне усиления американо-китайского соперничества в области передовых технологий ИИ, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По словам двух источников, участвовавших в обсуждениях, регуляторы во главе с Министерством коммерции КНР консультируются с ведущими отечественными группами, занимающимися ИИ и производством чипов, о том, как предотвратить приобретение западными странами передовых китайских технологий и перспективных стартапов.

По словам источников, Минкоммерции обсудило с компаниями, занимающимися ИИ, включая Alibaba, ByteDance и Zhipu, вопрос ограничения передачи ключевых данных для обучения их моделей за рубеж, а также разрешения иностранным пользователям загружать веса моделей (model weights). Однако Китай по-прежнему будет разрешать зарубежным клиентам доступ к моделям и услугам.

На прошлой неделе китайская ИИ-лаборатория Moonshot выпустила свою модель Kimi K3, которая превзошла флагманскую модель Anthropic Opus 4.8 по большинству показателей, демонстрируя, что Китай значительно сократил отставание от США в области передовых ИИ-технологий.

Ведущие китайские модели от Moonshot и DeepSeek являются так называемыми открытыми (open-weight), что позволяет пользователям загружать их на свои локальные серверы и настраивать под свои нужды. В то же время ведущие американские модели от Anthropic и OpenAI являются закрытыми.

По словам источников, Министерство коммерции КНР также запросило мнения о возможных ограничениях, которые могли бы помешать зарубежным производителям микросхем, включая Qualcomm и TSMC, производить передовые полупроводники на основе разработок китайских компаний, таких как Huawei, Alibaba и ByteDance.

Потенциальные ограничения могут быть также введены в отношении зарубежных приобретений стратегических технологических групп в таких областях, как агентный ИИ, сообщили источники. Это в основном направлено на устранение лазейки, которая, по мнению Пекина, привела к приобретению компанией Meta компании Manus за 2 миллиарда долларов, сделку, которую впоследствии китайские власти распорядились расторгнуть.

Новые меры могут быть включены в следующую редакцию китайского каталога технологий, запрещенных или ограниченных для экспорта, сообщили источники, что отражает уверенность Пекина в том, что он занял лидирующие позиции в мире в некоторых областях ИИ.

По словам источников, большинство предложений все еще находятся на стадии обсуждения, и регулирующие органы учитывают отзывы отрасли, прежде чем принять окончательное решение.

Они добавили, что технологические компании сообщили регулирующим органам, что некоторые из этих более жестких мер замедлят развитие их ИИ и нанесут ущерб потенциалу Китая в борьбе за лидерство в технологической гонке.

Каталог является одним из трех основных режимов экспортного контроля Китая, наряду с двумя контрольными списками, охватывающими товары двойного назначения. В его последнюю редакцию в 2025 году в список ограниченного экспорта было добавлено несколько технологий производства литий-ионных батарей, что дополняет существующий контроль над стратегически важными технологиями, такими как добыча и переработка редкоземельных элементов.

По словам источников, обновление, которое обсуждается и согласовывается, станет самым значительным за последние годы.

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