Китай наращивает инвестиции в ИИ и усиливает технологическое противостояние с США - разведка

Китай резко усиливает позиции в глобальной технологической конкуренции с США, объявив о масштабных инвестициях в развитие искусственного интеллекта и строительство сети современных дата-центров. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Китай резко наращивает усилия в глобальной конкуренции с США за лидерство в сфере искусственного интеллекта. Пекин планирует инвестировать около 2 трлн юаней (почти 295 млрд долларов) в строительство сети современных дата-центров по всей стране. Проект должен обеспечить Китай собственными вычислительными мощностями для развития ИИ и уменьшить зависимость от американских технологий - говорится в сообщении.

КНР также делает ставку на местных производителей. Не менее 80% оборудования, включая чипы для искусственного интеллекта, планируют закупать у китайских компаний, прежде всего Huawei. Это позволит вытеснить из государственных проектов американских гигантов Nvidia и AMD.

Китай на фоне обострения технологического противостояния с США вводит новые ограничения для специалистов в сфере ИИ. Основатели стартапов, ведущие исследователи и руководители компаний должны получать разрешение властей для поездок за границу. Неофициально это объясняют опасениями, что ценных специалистов могут переманить американские компании или научные центры.

Пекин рассматривает искусственный интеллект как стратегическую отрасль, от которой будет зависеть экономическое и технологическое превосходство страны. Именно поэтому КНР одновременно вкладывает рекордные средства в инфраструктуру и пытается удержать лучшие кадры внутри страны, усиливая конкуренцию с США за будущее ИИ.

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