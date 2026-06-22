Китай ввел экспортный контроль против ряда компаний США в ответ на черный список Пентагона

Китай добавил MP Materials и USA Rare Earth, а также восемь других американских компаний, которые, по его словам, связаны с американскими военными, в свой список компаний, находящихся под экспортным контролем, в ответ на введение Вашингтоном в этом месяце ограничений в отношении ряда китайских компаний, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Компания Aveox, производитель электродвигателей для критически важных применений, также попала в список, который запрещает китайский экспорт продукции двойного назначения в эти компании.

Поддерживаемая Пентагоном компания MP Materials, которая управляет единственным действующим рудником по добыче редкоземельных металлов в США, и USA Rare Earth участвуют в цепочке поставок "от рудника до магнита".

Эти меры являются ответом на "злонамеренную практику правительства США" и были приняты для защиты национальной безопасности и интересов, а также для выполнения международных обязательств, таких как нераспространение, говорится в заявлении министерства коммерции Китая, опубликованном в понедельник.

"Организациям и частным лицам в любой стране или регионе запрещается передавать или поставлять товары двойного назначения, произведенные в Китае, этим организациям", - говорится в заявлении, добавляя, что экспортная деятельность должна быть немедленно прекращена.

Этот шаг фактически означает полный запрет на экспорт товаров двойного назначения указанным компаниям, ужесточая правила, которые ранее требовали только экспортных лицензий.

Однако аналитики заявили, что действия Китая в значительной степени носят символический характер в ответ на список 1260H, опубликованный Пентагоном, в который входят китайские технологические компании, которые, по мнению Пентагона, оказывают помощь китайской армии. В этом месяце список был обновлен и включил гиганта электронной коммерции Alibaba, интернет-поисковую компанию Baidu, а также автопроизводителей BYD и NIO.

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"Большинство компаний являются игроками оборонной промышленности США или имеют тесные связи с правительством США… Эти компании не собираются вести бизнес в Китае, поэтому влияние будет довольно символическим", - сказал Джордж Чен, партнер по Большому Китаю в Asia Group, геополитической консалтинговой фирме.

"Сегодняшний шаг Пекина - это пропорциональный ответ на список 1260H Министерства обороны (США)", - добавил он.

В отдельном сообщении министерство финансов Китая заявило, что приняло решение о принятии мер против 46 американских компаний. Теперь китайским покупателям запрещено покупать любую продукцию, произведенную ими, хотя предприятия, финансируемые США и работающие в Китае, по-прежнему могут это делать.

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