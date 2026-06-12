Китай арестовал гражданина США по подозрению в шпионаже

Министерство иностранных дел Китая в пятницу подтвердило арест гражданина США Минь Цзина, заявив, что американец подозревается в шпионаже и угрозе национальной безопасности Китая, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Китай уведомил генеральное консульство США в южнокитайском городе Гуанчжоу об аресте, сообщил официальный представитель министерства Линь Цзянь на очередной пресс-конференции, отвечая на вопрос о сообщении New York Times о том, что Минь Цзин исчез в Куньмине на юго-западе Китая на прошлой неделе.

AFP уточняет, что Китай в пятницу заявил, что задержал по подозрению в шпионаже гражданина США, который также является аналитиком политического аналитического центра, специализирующегося на Мьянме.

США и Китай обменялись высылками журналистов вскоре после визита Трампа в Пекин