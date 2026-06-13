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Китай пригрозил США ответом на включение Alibaba, BYD и других в черный список Пентагона

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Пентагон внес Alibaba, Baidu и BYD в список компаний, помогающих армии КНР. Китай требует отменить решение и угрожает жестким ответом.

Китай пригрозил США ответом на включение Alibaba, BYD и других в черный список Пентагона

Министерство торговли Китая заявило в субботу, что Китай "крайне недоволен" действиями США по добавлению нескольких крупных китайских компаний в список Пентагона фирм, которые, по его словам, помогают китайской армии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министерство иностранных дел КНР также выразило обеспокоенность долгожданным обновлением списка Министерством обороны США в понедельник, в который вошли такие ведущие технологические компании, как гигант электронной коммерции Alibaba, поставщик интернет-поиска Baidu и автопроизводители BYD и NIO.

В список также входят крупнейшие в мире производители солнечных панелей: Trina Solar и JA Solar Technology.

Список включает широкий спектр ведущих китайских технологических фирм, которые являются ключевыми для развития военного и промышленного мастерства Пекина, что отражает обеспокоенность Вашингтона по поводу безопасности на фоне интенсивной геополитической конкуренции между странами.

"Китай решительно недоволен и решительно выступает против этого. Китай призывает США немедленно прекратить свою ошибочную практику, немедленно отменить соответствующие меры и вернуться на правильный путь построения конструктивных стратегических и стабильных китайско-американских отношений", — говорится в заявлении министерства торговли КНР.

Если к китайским фирмам не будут относиться справедливо, говорится в заявлении, Пекин "неизбежно предпримет решительные и жесткие ответные меры".

Обновление Пентагона заменяет список по сравнению с началом 2025 года и появилось через месяц после того, как главы обеих стран Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели встречу в Пекине, где было подтверждено хрупкое перемирие в торговой войне, отмечает издание.

В заявлении министерства говорится, что шаг Пентагона "проигнорировал консенсус", достигнутый между двумя лидерами.

Согласно законодательству США, Министерству обороны будет запрещено заключать прямые контракты с компаниями из списка и ограничено право покупать их продукцию или услуги через третьих лиц с 2027 года.

Акции Alibaba упали после того, как Пентагон ненадолго добавил ее в "черный список"16.02.26, 09:59 • 4812 просмотров

Юлия Шрамко

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