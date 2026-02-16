Акции Alibaba упали после того, как Пентагон ненадолго добавил ее в «черный список»

Акции Alibaba Group Holding Ltd. возглавили распродажу акций китайских технологических компаний после того, как Пентагон добавил некоторые из крупнейших китайских компаний в список тех, кто оказывает помощь военным, но через несколько минут без объяснения причин отозвал этот список, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Акции китайского лидера в области ИИ упали более чем на 3% в Гонконге, тогда как акции BYD Co. и Baidu Inc. снизились примерно на 1%. Все три компании фигурировали в обновленном списке Пентагона в Федеральном реестре США, хотя позже он был объявлен "неопубликованным". Ведомство также исключило из списка двух китайских лидеров в области микросхем памяти ChangXin Memory Technologies Inc. и Yangtze Memory Technologies Co.

Действия Пентагона происходят в напряженный момент в дебатах Вашингтона относительно технологической политики Китая. США теперь заявили, что три лидера китайского ИИ - Alibaba, Baidu и Tencent Holdings Ltd. - помогают вооруженным силам азиатской страны, пишет издание. Их включение почти наверняка спровоцирует Пекин, отмечает издание. Внесение BYD в этот список, тем временем, направлено против ведущей в стране компании по производству электромобилей, указывает издание.

Хотя этот список не влечет немедленных юридических последствий, Пентагон все чаще использует его для ограничения возможностей компаний заключать контракты с военными или получать финансирование на исследования. Так называемое обозначение 1260H также является предупреждением для американских инвесторов и широко считается тревожным сигналом, который может предшествовать более жестким торговым ограничениям.

Alibaba заявила в своем заявлении, что она "не является китайской военной компанией и не участвует ни в какой стратегии военно-гражданского слияния. Мы предпримем все доступные юридические действия против попыток исказить информацию о нашей компании".

Представитель Baidu заявил в своем заявлении: "Мы категорически отвергаем включение", которое "не имеет под собой никаких убедительных оснований". "Предположение о том, что Baidu является военной компанией, является абсолютно безосновательным, и не было представлено никаких доказательств, которые бы доказывали обратное".

Компания BYD из Шэньчжэня не ответила на запрос о комментарии, отправленный вне обычного рабочего времени.

Список 1260H, впервые опубликованный в 2021 году, теперь включает более 130 организаций, которые обвиняются в сотрудничестве с китайскими военными. В него входят названия авиакомпаний и производителей компьютерного оборудования, а также компаний в строительной, судоходной и телекоммуникационной отраслях.

