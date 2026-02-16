Акции Alibaba упали после того, как Пентагон ненадолго добавил ее в «черный список»

$43.100.11
51.130.09
ukenru
06:15 • 7750 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 17729 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 24518 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 49980 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 44213 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 35926 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 33579 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 73291 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 52277 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 46858 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
5.8м/с
75%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В США началось частичное закрытие правительства из-за споров о надзоре за иммиграционной службой15 февраля, 23:09 • 8622 просмотра
Мощный шторм вызвал торнадо и масштабные разрушения в южных штатах США16 февраля, 00:12 • 7012 просмотра
Глобальная экономика оказалась в зоне невидимости из-за стремительного роста непрозрачных частных рынков16 февраля, 00:40 • 5522 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 12327 просмотра
Из-за убийства двух детей и самоубийства отца во Львовской области открыли производствоPhoto06:36 • 6820 просмотра
публикации
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 49974 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 107314 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 166038 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 95327 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 111910 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Марко Рубио
Тимур Миндич
Герман Галущенко
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Китай
Швейцария
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 12345 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 20804 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 29126 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 27642 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 30411 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
9К720 Искандер

Акции Alibaba упали после того, как Пентагон ненадолго добавил ее в «черный список»

Киев • УНН

 • 1254 просмотра

Акции Alibaba Group Holding Ltd. возглавили распродажу акций китайских технологических компаний после того, как Пентагон добавил их в список компаний, оказывающих помощь военным. Позже Пентагон отозвал этот список без объяснений, но акции уже упали.

Акции Alibaba упали после того, как Пентагон ненадолго добавил ее в «черный список»

Акции Alibaba Group Holding Ltd. возглавили распродажу акций китайских технологических компаний после того, как Пентагон добавил некоторые из крупнейших китайских компаний в список тех, кто оказывает помощь военным, но через несколько минут без объяснения причин отозвал этот список, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Акции китайского лидера в области ИИ упали более чем на 3% в Гонконге, тогда как акции BYD Co. и Baidu Inc. снизились примерно на 1%. Все три компании фигурировали в обновленном списке Пентагона в Федеральном реестре США, хотя позже он был объявлен "неопубликованным". Ведомство также исключило из списка двух китайских лидеров в области микросхем памяти ChangXin Memory Technologies Inc. и Yangtze Memory Technologies Co.

Действия Пентагона происходят в напряженный момент в дебатах Вашингтона относительно технологической политики Китая. США теперь заявили, что три лидера китайского ИИ - Alibaba, Baidu и Tencent Holdings Ltd. - помогают вооруженным силам азиатской страны, пишет издание. Их включение почти наверняка спровоцирует Пекин, отмечает издание. Внесение BYD в этот список, тем временем, направлено против ведущей в стране компании по производству электромобилей, указывает издание.

Хотя этот список не влечет немедленных юридических последствий, Пентагон все чаще использует его для ограничения возможностей компаний заключать контракты с военными или получать финансирование на исследования. Так называемое обозначение 1260H также является предупреждением для американских инвесторов и широко считается тревожным сигналом, который может предшествовать более жестким торговым ограничениям.

Alibaba заявила в своем заявлении, что она "не является китайской военной компанией и не участвует ни в какой стратегии военно-гражданского слияния. Мы предпримем все доступные юридические действия против попыток исказить информацию о нашей компании".

Представитель Baidu заявил в своем заявлении: "Мы категорически отвергаем включение", которое "не имеет под собой никаких убедительных оснований". "Предположение о том, что Baidu является военной компанией, является абсолютно безосновательным, и не было представлено никаких доказательств, которые бы доказывали обратное".

Компания BYD из Шэньчжэня не ответила на запрос о комментарии, отправленный вне обычного рабочего времени.

Список 1260H, впервые опубликованный в 2021 году, теперь включает более 130 организаций, которые обвиняются в сотрудничестве с китайскими военными. В него входят названия авиакомпаний и производителей компьютерного оборудования, а также компаний в строительной, судоходной и телекоммуникационной отраслях.

Пентагон предлагает добавить Alibaba, Baidu и BYD в список 1260H за помощь китайской армии - СМИ26.11.25, 22:33 • 4238 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
ИИ (искусственный интеллект)
Санкции
Техника
Пентагон
Гонконг
Китай
Соединённые Штаты