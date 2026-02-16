Акції Alibaba впали після того, як Пентагон ненадовго додав її до "чорного списку"
Акції Alibaba Group Holding Ltd. очолили розпродаж акцій китайських технологічних компаній після того, як Пентагон додав їх до списку компаній, що надають допомогу військовим. Пізніше Пентагон відкликав цей список без пояснень, але акції вже впали.
Акції китайського лідера в галузі ШІ впали більш ніж на 3% у Гонконгу, тоді як акції BYD Co. та Baidu Inc. знизилися приблизно на 1%. Усі три компанії фігурували в оновленому списку Пентагону у Федеральному реєстрі США, хоча пізніше його було оголошено "неопублікованим". Відомство також виключило зі списку двох китайських лідерів у галузі мікросхем пам'яті ChangXin Memory Technologies Inc. та Yangtze Memory Technologies Co.
Дії Пентагону відбуваються у напружений момент у дебатах Вашингтона щодо технологічної політики Китаю. США тепер заявили, що три лідери китайського ШІ - Alibaba, Baidu і Tencent Holdings Ltd. - допомагають збройним силам азійської країни, пише видання. Їхнє включення майже напевно спровокує Пекін, зазначає видання. Внесення BYD до цього списку, тим часом, спрямоване проти провідної в країні компанії з виробництва електромобілів, вказує видання.
Хоча цей список не спричиняє негайних юридичних наслідків, Пентагон все частіше використовує його для обмеження можливостей компаній укладати контракти з військовими або отримувати фінансування на дослідження. Так зване позначення 1260H також є попередженням для американських інвесторів і широко вважається тривожним сигналом, який може передувати жорсткішим торговим обмеженням.
Alibaba заявила у своїй заяві, що вона "не є китайською військовою компанією і не бере участі в жодній стратегії військово-цивільного злиття. Ми зробимо всі доступні юридичні дії проти спроб спотворити інформацію про нашу компанію".
Представник Baidu заявив у своїй заяві: "Ми категорично відкидаємо включення", яке "не має під собою жодних переконливих підстав". "Припущення про те, що Baidu є військовою компанією, є абсолютно безпідставним, і не було представлено жодних доказів, які б доводили протилежне".
Компанія BYD з Шеньчженя не відповіла на запит про коментар, надісланий поза звичайним робочим часом.
Список 1260H, вперше опублікований у 2021 році, тепер включає понад 130 організацій, які звинувачуються у співпраці з китайськими військовими. До нього входять назви авіакомпаній та виробників комп'ютерного обладнання, а також компаній у будівельній, судноплавній та телекомунікаційній галузях.
