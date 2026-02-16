Акції Alibaba впали після того, як Пентагон ненадовго додав її до "чорного списку"

Акції Alibaba Group Holding Ltd. очолили розпродаж акцій китайських технологічних компаній після того, як Пентагон додав деякі з найбільших китайських компаній до списку, які надають допомогу військовим, але через кілька хвилин без пояснення причин відкликав цей список, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Акції китайського лідера в галузі ШІ впали більш ніж на 3% у Гонконгу, тоді як акції BYD Co. та Baidu Inc. знизилися приблизно на 1%. Усі три компанії фігурували в оновленому списку Пентагону у Федеральному реєстрі США, хоча пізніше його було оголошено "неопублікованим". Відомство також виключило зі списку двох китайських лідерів у галузі мікросхем пам'яті ChangXin Memory Technologies Inc. та Yangtze Memory Technologies Co.

Дії Пентагону відбуваються у напружений момент у дебатах Вашингтона щодо технологічної політики Китаю. США тепер заявили, що три лідери китайського ШІ - Alibaba, Baidu і Tencent Holdings Ltd. - допомагають збройним силам азійської країни, пише видання. Їхнє включення майже напевно спровокує Пекін, зазначає видання. Внесення BYD до цього списку, тим часом, спрямоване проти провідної в країні компанії з виробництва електромобілів, вказує видання.

Хоча цей список не спричиняє негайних юридичних наслідків, Пентагон все частіше використовує його для обмеження можливостей компаній укладати контракти з військовими або отримувати фінансування на дослідження. Так зване позначення 1260H також є попередженням для американських інвесторів і широко вважається тривожним сигналом, який може передувати жорсткішим торговим обмеженням.

Alibaba заявила у своїй заяві, що вона "не є китайською військовою компанією і не бере участі в жодній стратегії військово-цивільного злиття. Ми зробимо всі доступні юридичні дії проти спроб спотворити інформацію про нашу компанію".

Представник Baidu заявив у своїй заяві: "Ми категорично відкидаємо включення", яке "не має під собою жодних переконливих підстав". "Припущення про те, що Baidu є військовою компанією, є абсолютно безпідставним, і не було представлено жодних доказів, які б доводили протилежне".

Компанія BYD з Шеньчженя не відповіла на запит про коментар, надісланий поза звичайним робочим часом.

Список 1260H, вперше опублікований у 2021 році, тепер включає понад 130 організацій, які звинувачуються у співпраці з китайськими військовими. До нього входять назви авіакомпаній та виробників комп'ютерного обладнання, а також компаній у будівельній, судноплавній та телекомунікаційній галузях.

