Акції Alibaba впали після того, як Пентагон ненадовго додав її до "чорного списку"

Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 15792 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 22932 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 47361 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 42959 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 35274 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 32980 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 72980 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 52008 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 46500 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
У бєлгородській області зафіксували масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованого обстрілуVideo15 лютого, 22:26 • 12886 перегляди
У США розпочалося часткове закриття уряду через суперечки щодо нагляду за імміграційною службою15 лютого, 23:09 • 6370 перегляди
Потужний шторм спричинив торнадо та масштабні руйнування в південних штатах США16 лютого, 00:12 • 4520 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 10335 перегляди
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадженняPhoto06:36 • 4194 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 47345 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 105956 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 164562 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 94078 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 110652 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 10422 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 20034 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 28355 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 26897 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 29689 перегляди
Акції Alibaba впали після того, як Пентагон ненадовго додав її до "чорного списку"

Київ • УНН

 • 342 перегляди

Акції Alibaba Group Holding Ltd. очолили розпродаж акцій китайських технологічних компаній після того, як Пентагон додав їх до списку компаній, що надають допомогу військовим. Пізніше Пентагон відкликав цей список без пояснень, але акції вже впали.

Акції Alibaba впали після того, як Пентагон ненадовго додав її до "чорного списку"

Акції Alibaba Group Holding Ltd. очолили розпродаж акцій китайських технологічних компаній після того, як Пентагон додав деякі з найбільших китайських компаній до списку, які надають допомогу військовим, але через кілька хвилин без пояснення причин відкликав цей список, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Акції китайського лідера в галузі ШІ впали більш ніж на 3% у Гонконгу, тоді як акції BYD Co. та Baidu Inc. знизилися приблизно на 1%. Усі три компанії фігурували в оновленому списку Пентагону у Федеральному реєстрі США, хоча пізніше його було оголошено "неопублікованим". Відомство також виключило зі списку двох китайських лідерів у галузі мікросхем пам'яті ChangXin Memory Technologies Inc. та Yangtze Memory Technologies Co.

Дії Пентагону відбуваються у напружений момент у дебатах Вашингтона щодо технологічної політики Китаю. США тепер заявили, що три лідери китайського ШІ - Alibaba, Baidu і Tencent Holdings Ltd. - допомагають збройним силам азійської країни, пише видання. Їхнє включення майже напевно спровокує Пекін, зазначає видання. Внесення BYD до цього списку, тим часом, спрямоване проти провідної в країні компанії з виробництва електромобілів, вказує видання.

Хоча цей список не спричиняє негайних юридичних наслідків, Пентагон все частіше використовує його для обмеження можливостей компаній укладати контракти з військовими або отримувати фінансування на дослідження. Так зване позначення 1260H також є попередженням для американських інвесторів і широко вважається тривожним сигналом, який може передувати жорсткішим торговим обмеженням.

Alibaba заявила у своїй заяві, що вона "не є китайською військовою компанією і не бере участі в жодній стратегії військово-цивільного злиття. Ми зробимо всі доступні юридичні дії проти спроб спотворити інформацію про нашу компанію".

Представник Baidu заявив у своїй заяві: "Ми категорично відкидаємо включення", яке "не має під собою жодних переконливих підстав". "Припущення про те, що Baidu є військовою компанією, є абсолютно безпідставним, і не було представлено жодних доказів, які б доводили протилежне".

Компанія BYD з Шеньчженя не відповіла на запит про коментар, надісланий поза звичайним робочим часом.

Список 1260H, вперше опублікований у 2021 році, тепер включає понад 130 організацій, які звинувачуються у співпраці з китайськими військовими. До нього входять назви авіакомпаній та виробників комп'ютерного обладнання, а також компаній у будівельній, судноплавній та телекомунікаційній галузях.

Пентагон пропонує додати Alibaba, Baidu та BYD до списку 1260H за допомогу китайській армії - ЗМІ26.11.25, 22:33 • 4236 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
ШІ (штучний інтелект)
Санкції
Техніка
Пентагон
Гонконг
Китай
Сполучені Штати Америки