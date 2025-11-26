Пентагон пропонує додати Alibaba, Baidu та BYD до списку 1260H за допомогу китайській армії - ЗМІ

Міністерство оборони США пропонує додати компанії Alibaba, Baidu та BYD до списку компаній, які, на його думку, становлять загрозу національній безпеці через їхні зв’язки з урядом Китаю. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Пентагон дійшов висновку, що Alibaba Group Holding, Baidu Inc та BYD Co слід додати до списку компаній, які допомагають китайським військовим - пише видання.

Заступник міністра оборони Стівен Файнберг повідомив законодавців про це рішення у листі від 7 жовтня, за три тижні до того, як президенти Дональд Трамп і Сі Цзіньпін домовилися про широке торговельне перемир'я.

Наразі незрозуміло, чи були ці компанії додані до списку 1260H Пентагону китайських компаній, які вважаються пов'язаними з військовою діяльністю, але працюють у США.

Хоча таке позначення не передбачає негайних заборон, воно може завдати удару по репутації постраждалих компаній і є суворим попередженням для американських організацій та фірм про ризики ведення бізнесу з ними.

Нагадаємо

До Палати представників Сполучених Штатів Америки повторно подано двопартійний законопроєкт, спрямований на запровадження санкцій проти китайських компаній, які надають матеріальну підтримку військовій агресії росії в Україні.