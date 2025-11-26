Пентагон пропонує додати Alibaba, Baidu та BYD до списку 1260H за допомогу китайській армії - ЗМІ
Київ • УНН
Міноборони США пропонує додати Alibaba, Baidu та BYD до списку компаній, що становлять загрозу нацбезпеці через зв'язки з урядом Китаю. Заступник міністра оборони Стівен Файнберг повідомив законодавців про це рішення 7 жовтня.
Деталі
Пентагон дійшов висновку, що Alibaba Group Holding, Baidu Inc та BYD Co слід додати до списку компаній, які допомагають китайським військовим
Заступник міністра оборони Стівен Файнберг повідомив законодавців про це рішення у листі від 7 жовтня, за три тижні до того, як президенти Дональд Трамп і Сі Цзіньпін домовилися про широке торговельне перемир'я.
Наразі незрозуміло, чи були ці компанії додані до списку 1260H Пентагону китайських компаній, які вважаються пов'язаними з військовою діяльністю, але працюють у США.
Хоча таке позначення не передбачає негайних заборон, воно може завдати удару по репутації постраждалих компаній і є суворим попередженням для американських організацій та фірм про ризики ведення бізнесу з ними.
Нагадаємо
До Палати представників Сполучених Штатів Америки повторно подано двопартійний законопроєкт, спрямований на запровадження санкцій проти китайських компаній, які надають матеріальну підтримку військовій агресії росії в Україні.