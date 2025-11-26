Пентагон предлагает добавить Alibaba, Baidu и BYD в список 1260H за помощь китайской армии - СМИ

Министерство обороны США предлагает добавить компании Alibaba, Baidu и BYD в список компаний, которые, по его мнению, представляют угрозу национальной безопасности из-за их связей с правительством Китая. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Пентагон пришел к выводу, что Alibaba Group Holding, Baidu Inc и BYD Co следует добавить в список компаний, которые помогают китайским военным - пишет издание.

Заместитель министра обороны Стивен Файнберг сообщил законодателям об этом решении в письме от 7 октября, за три недели до того, как президенты Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились о широком торговом перемирии.

Пока неясно, были ли эти компании добавлены в список 1260H Пентагона китайских компаний, которые считаются связанными с военной деятельностью, но работают в США.

Хотя такое обозначение не предусматривает немедленных запретов, оно может нанести удар по репутации пострадавших компаний и является строгим предупреждением для американских организаций и фирм о рисках ведения бизнеса с ними.

Напомним

В Палату представителей Соединенных Штатов Америки повторно подан двухпартийный законопроект, направленный на введение санкций против китайских компаний, оказывающих материальную поддержку военной агрессии России в Украине.