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У Конгресі США зареєстрували законопроєкт про санкції проти китайських компаній за підтримку агресії рф

Київ • УНН

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У Палаті представників США повторно подано законопроєкт про санкції проти китайських компаній, які допомагають росії у війні. До списку потрапили Huawei, DJI, Hikvision та інші.

У Конгресі США зареєстрували законопроєкт про санкції проти китайських компаній за підтримку агресії рф

До Палати представників Сполучених Штатів Америки повторно подано двопартійний законопроєкт, спрямований на запровадження санкцій проти китайських компаній, які надають матеріальну підтримку військовій агресії росії в Україні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова, передає УНН.

Деталі

Ініціаторами законопроєкту виступили конгресмен-республіканець Джон Муленаар (Мічиган) - голова спеціального комітету з протидії Комуністичній партії Китаю, та демократ Джиммі Панетта (Каліфорнія), член податкового та бюджетного комітетів Палати.

Документ передбачає:

  • запровадження санкцій проти китайських організацій, що сприяють військово-промисловій базі рф,
    • обмеження для компаній, залучених до кіберзлочинності та військової модернізації,
      • розширене визначення "дочірніх компаній" для уникнення схеми обходу санкцій.

        Законопроєкт вимагає від низки крупних компаній КНР, які працюють з рф, відмовитися від цієї співпраці протягом 180 днів

        - йдеться у дописі.

        У проєкті міститься початковий перелік понад 40 китайських корпорацій, включно з Huawei, DJI, Hikvision, SMIC, China Mobile, China Telecom, AVIC, CETC, Dahua та ін.

        Також законопроєкт надає Президенту США повноваження застосовувати санкції проти конкретних юридичних осіб, а Держдепартаменту, Міноборони та Мінфіну — зобов’язання надати Конгресу пропозиції щодо санкцій проти китайських авіа-, енерго- та суднобудівних гігантів.

        Нагадаємо

        Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала інформацію про те, що Китай поставляє зброю росії, в тому числі порох і артилерію.

        Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters12.04.25, 03:47 • 17841 перегляд

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