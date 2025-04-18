У Конгресі США зареєстрували законопроєкт про санкції проти китайських компаній за підтримку агресії рф

До Палати представників Сполучених Штатів Америки повторно подано двопартійний законопроєкт, спрямований на запровадження санкцій проти китайських компаній, які надають матеріальну підтримку військовій агресії росії в Україні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова, передає УНН.

Ініціаторами законопроєкту виступили конгресмен-республіканець Джон Муленаар (Мічиган) - голова спеціального комітету з протидії Комуністичній партії Китаю, та демократ Джиммі Панетта (Каліфорнія), член податкового та бюджетного комітетів Палати.

Документ передбачає:

Законопроєкт вимагає від низки крупних компаній КНР, які працюють з рф, відмовитися від цієї співпраці протягом 180 днів