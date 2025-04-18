В Конгрессе США зарегистрировали законопроект о санкциях против китайских компаний за поддержку агрессии рф
Киев • УНН
В Палате представителей США повторно представлен законопроект о санкциях против китайских компаний, помогающих россии в войне. В список попали Huawei, DJI, Hikvision и другие.
В Палату представителей Соединенных Штатов Америки повторно внесен двухпартийный законопроект, направленный на введение санкций против китайских компаний, которые оказывают материальную поддержку военной агрессии россии в Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова, передает УНН.
Детали
Инициаторами законопроекта выступили конгрессмен-республиканец Джон Муленаар (Мичиган) - председатель специального комитета по противодействию Коммунистической партии Китая, и демократ Джимми Панетта (Калифорния), член налогового и бюджетного комитетов Палаты.
Документ предусматривает:
- введение санкций против китайских организаций, способствующих военно-промышленной базе рф,
- ограничения для компаний, вовлеченных в киберпреступность и военную модернизацию,
- расширенное определение "дочерних компаний" для избежания схемы обхода санкций.
Законопроект требует от ряда крупных компаний КНР, работающих с рф, отказаться от этого сотрудничества в течение 180 дней
В проекте содержится первоначальный перечень более 40 китайских корпораций, включая Huawei, DJI, Hikvision, SMIC, China Mobile, China Telecom, AVIC, CETC, Dahua и др.
Также законопроект предоставляет Президенту США полномочия применять санкции против конкретных юридических лиц, а Госдепартаменту, Минобороны и Минфину - обязательства предоставить Конгрессу предложения по санкциям против китайских авиа-, энерго- и судостроительных гигантов.
Напомним
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Граждане КНР, воюющие на стороне россии, являются наемниками и не связаны с властью Китая - Reuters12.04.25, 03:47 • 17841 просмотр