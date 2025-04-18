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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Конгрессе США зарегистрировали законопроект о санкциях против китайских компаний за поддержку агрессии рф

Киев • УНН

 • 1716 просмотра

В Палате представителей США повторно представлен законопроект о санкциях против китайских компаний, помогающих россии в войне. В список попали Huawei, DJI, Hikvision и другие.

В Конгрессе США зарегистрировали законопроект о санкциях против китайских компаний за поддержку агрессии рф

В Палату представителей Соединенных Штатов Америки повторно внесен двухпартийный законопроект, направленный на введение санкций против китайских компаний, которые оказывают материальную поддержку военной агрессии россии в Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова, передает УНН.

Детали

Инициаторами законопроекта выступили конгрессмен-республиканец Джон Муленаар (Мичиган) - председатель специального комитета по противодействию Коммунистической партии Китая, и демократ Джимми Панетта (Калифорния), член налогового и бюджетного комитетов Палаты.

Документ предусматривает:

  • введение санкций против китайских организаций, способствующих военно-промышленной базе рф,
    • ограничения для компаний, вовлеченных в киберпреступность и военную модернизацию,
      • расширенное определение "дочерних компаний" для избежания схемы обхода санкций.

        Законопроект требует от ряда крупных компаний КНР, работающих с рф, отказаться от этого сотрудничества в течение 180 дней

        - говорится в заметке.

        В проекте содержится первоначальный перечень более 40 китайских корпораций, включая Huawei, DJI, Hikvision, SMIC, China Mobile, China Telecom, AVIC, CETC, Dahua и др.

        Также законопроект предоставляет Президенту США полномочия применять санкции против конкретных юридических лиц, а Госдепартаменту, Минобороны и Минфину - обязательства предоставить Конгрессу предложения по санкциям против китайских авиа-, энерго- и судостроительных гигантов.

        Напомним

        Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила информацию о том, что Китай поставляет оружие россии, в том числе порох и артиллерию.

        Граждане КНР, воюющие на стороне россии, являются наемниками и не связаны с властью Китая - Reuters12.04.25, 03:47 • 17841 просмотр

        Вита Зеленецкая

        Вита Зеленецкая

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