Новый посол Германии Борис Руґе начал работу в Киеве
Киев • УНН
Немецкий дипломат Борис Руґе приступил к работе в Киеве и передал копии верительных грамот заместителю главы МИД Украины. Он заявил, что Германия будет на стороне Украины.
Новый посол Германии в Украине Борис Руґе приступил к работе в Киеве. Об этом сообщает Посольство Германии в Киеве, информирует УНН.
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Отмечается, что немецкий дипломат передал копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Евгению Перебийносу.
Большая честь начать работу в прекрасном Киеве. Я с нетерпением жду сотрудничества с украинскими коллегами и друзьями. Украина победит, и Германия будет на вашей стороне. Работаем!
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Лидер ХСС Александер Гоффманн призвал к соглашению с Украиной о передаче беспилотных технологий Бундесверу. Он считает, что Киев скрывает эти разработки по военно-стратегическим соображениям.
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