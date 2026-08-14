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Новый посол Германии Борис Руґе начал работу в Киеве

Киев • УНН

 • 1490 просмотра

Немецкий дипломат Борис Руґе приступил к работе в Киеве и передал копии верительных грамот заместителю главы МИД Украины. Он заявил, что Германия будет на стороне Украины.

Новый посол Германии Борис Руґе начал работу в Киеве

Новый посол Германии в Украине Борис Руґе приступил к работе в Киеве. Об этом сообщает Посольство Германии в Киеве, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что немецкий дипломат передал копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Евгению Перебийносу.

Большая честь начать работу в прекрасном Киеве. Я с нетерпением жду сотрудничества с украинскими коллегами и друзьями. Украина победит, и Германия будет на вашей стороне. Работаем!

- отметил Руґе.

Напомним

Лидер ХСС Александер Гоффманн призвал к соглашению с Украиной о передаче беспилотных технологий Бундесверу. Он считает, что Киев скрывает эти разработки по военно-стратегическим соображениям.

Германия прекращает временную защиту для украинских мужчин призывного возраста, но есть нюанс14.08.26, 02:12 • 10621 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Евгений Перебейнос
Германия
Украина
Киев