Под Киевом мужчина сел за руль внедорожника в автосалоне и угрожал взрывчаткой

Удар по Краматорску: 1 погибший, 15 раненых из-за авиабомб рф

Украина предложила россии перемирие в Чёрном море, ответа пока не получила - СМИ

Штурмовой полк "Скеля" переходит под оперативное руководство "Азова" - Братущак

Ожидается повышение температуры на 3–5° — когда в Украину вернётся жара

Взрыв прогремел на заводе по производству боеприпасов неподалеку от Рима

В Еврокомиссии заявили, что призвали страны ЕС передать Украине ракеты для Patriot из своих запасов

Украинские операторы дронов победили американских военных на учениях в Германии — WSJ

Разведка США предупредила Европу о гибридной атаке РФ на страны Балтии и Польшу — Bloomberg

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Как производители оружия становятся технологическими партнёрами украинской армии