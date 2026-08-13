Под Киевом мужчина сел за руль внедорожника в автосалоне и угрожал взрывчаткой
Киев • УНН
52-летний мужчина в Белой Церкви сел за руль внедорожника в автосалоне и угрожал взрывчаткой. Полиция задержала его, взрывных предметов не обнаружили, возбуждено уголовное производство.
В Белой Церкви мужчина пришел в автосалон и сел за руль внедорожника, после чего угрожал взрывчаткой и заявил о намерении ее применить. Правоохранители задержали мужчину, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Об этом сообщает ГУНП в Киевской области, передает УНН.
"В городе Белая Церковь в одном из официальных автоцентров фигурант сообщил о намерении применить в помещении взрывоопасный предмет. Ему грозит до шести лет лишения свободы. О происшествии правоохранителям сообщил директор автосалона", - говорится в сообщении.
Установлено, что 52-летний мужчина пришел в автосалон и сел за руль внедорожника. Злоумышленник угрожал взрывчаткой и заявил о намерении ее применить. Работники патрульной полиции эвакуировали людей, задержали и передали фигуранта сотрудникам Белоцерковского районного управления полиции.
По результатам проверки кинологами взрывоопасных предметов обнаружено не было.
"Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Следователи, под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры, сообщили злоумышленнику о подозрении в заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва и других действий, которые угрожают гибелью людей или наступлением иных тяжких последствий (ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины). Следствие продолжается", - добавили в полиции.
Напомним
В столице в отеле в центре города 36-летний мужчина устроил конфликт с посетителем ресторана и ранил его канцелярским ножом. Нападавшего задержали, ему грозит до семи лет лишения свободы.