росія використовує ШІ для зображення "успіхів" на фронті - ISW
Київ • УНН
Міністерство оборони росії та російські мілблогери продовжують перебільшувати російські просування на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. За оцінкою аналітиків ISW, кремль використовує штучний інтелект для зображення "успіхів" рф на фронті.
Міністерство оборони росії та російські мілблогери продовжують перебільшувати російські просування на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
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Аналітики вказують, що така тенденція відбувається "в рамках систематичних російських зусиль когнітивної війни з метою поширення заяв про значні російські здобутки з метою інформаційного ефекту".
Зокрема, міністр оборони рф андрій бєлоусов публічно проінспектував східне угруповання військ росії 15 серпня, і Міністерство оборони Росії заявило, що СУВ захопило Рибальське (на південний захід від Олександрівки) та 19 населених пунктів у рамках літньої кампанії.
російський мілблогер ... опублікував 14 та 15 серпня велику кількість відеоматеріалів. ... На них видно російських військовослужбовців, які, як повідомляється, розмахують прапорами. ... "Воїн ДВ" стверджує, що опубліковані відеозаписи є відповіддю на нещодавні відеозаписи підняття українського прапора, ймовірно, посилаючись на заяву України від 12 серпня про те, що в результаті контрнаступу України в січні-серпні 2026 року на Олександрівському напрямку було звільнено 26 сіл
В ISW вважають, що значна частина відеозаписів, опублікованих "Воїном ДВ", не є достовірною, оскільки деякі фрагменти відеозапису, ймовірно, згенеровані або змінені штучним інтелектом, тоді як інші відеозаписи містять старіші кадри, представлені як нові.
"Модель повідомлень міністерства оборони росії та російських мілблогерів відповідає систематичним зусиллям кремля щодо когнітивної війни, спрямованим на фабрикування заяв про тактичні успіхи росії в районах, де російські війська не утримують стійких позицій, щоб хибно зобразити лінію фронту як таку, що руйнується, всупереч наявним доказам", - резюмують аналітики.
Нагадаємо
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росія використовує українських військовополонених для поширення кремлівської пропаганди - ЦПД14.08.26, 14:23 • 4172 перегляди