Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки

Вересень і перша половина жовтня можуть стати одним із найкращих періодів для подорожей Україною. Літня спека вже спадає, туристів стає менше, а природа змінює зелені кольори на осінні. Детальніше про те, які регіони варто обрати для відпочинку восени, де шукати гастрономічні маршрути та куди їхати на коротку подорож розповіла журналістці УНН експертка з туризму та організаторка турів по Україні Юлія Веселовська.

Деталі

За словами Юлії Веселовської, восени найбільшим попитом традиційно користуються Карпати, Закарпаття, Прикарпаття, Львівщина та Буковина. Водночас для тих, хто шукає менш очевидні маршрути, є чимало цікавих варіантів у центральних і західних областях.

Я особисто люблю осінь для подорожей і особливо вересень, першу половину жовтня, тому що тоді вже спадає літня спека, стає трохи менше туристів, легше дихається на різних маршрутах і локаціях, особливо які популярні. І дуже багато урожаю, різних смаколиків, а природа починає показувати себе в усій красі - розповіла турагентка.

Карпати залишаються одним із головних осінніх напрямків, каже експертка. У цей період туристи можуть поєднати прогулянки горами з гастрономічними поїздками, грибними турами та відпочинком на природі. Окремо Юлія також радить звернути увагу на Буковину. За її словами, восени цей регіон особливо красивий, а Чернівці можуть стати хорошим варіантом для міської подорожі.

Буковину, до речі, дуже раджу, тому що вона така недооцінена, а саме в жовтні дуже красива. Буки восени прямо аж золоті. Тому дуже рекомендую Чернівці - красиве тихеньке місто. І гори там знаходяться дуже недалеко - зазначила Юлія Веселовська.

Ще одним варіантом є Закарпаття, адже лише у осінню пору, там туристам пропонують поїздки на виноградники під час сезону збору врожаю.

Вересень - це класна пора для гастрономічних подорожей, тому що в цей період збирають виноград, яблука, сливи, горіхи. Можна поїхати на те саме Закарпаття, подивитися Ужгород і поїхати на винну дегустацію чи на виноградники - розповіла експертка.

Юлія Веселовська також підкреслила, що восени туристи можуть поєднати винні маршрути з відвідуванням невеликих фермерських господарств, де виробляють сир та інші локальні продукти.

Окрім популярних Карпат, турагентка радить звернути увагу на менш "розкручені" напрямки. Серед них вона називає Поділля, Чернівецьку, Вінницьку та Тернопільську області.

Мій фаворит однозначно Поділля, це Хмельницька область. Зараз там сильно розвивається гастротуризм, різноманітні виноробні. Там багато замків, музеїв, і це все можна поєднати - сказала турагентка.

Для активного відпочинку восени можна вирушити й на Тернопільщину, каже експертка. Там, за словами Веселовської, організовують спелеотури до печер. Окремо вона виділяє Житомирщину, особливо для коротких поїздок саме із Києва. Серед місць, які вона радить Дениші та Тригір’я. Там можна побачити скелі, ліси та навіть каньйон.

Якщо ви хочете довго не витрачати час на дорогу, а швидко гайнути навіть на один день і відчути запах гір, побачити скелі, красиву природу, ліси, то, звичайно, це має бути Житомирщина - зазначила Юлія Веселовська.

Ще один осінній варіант – оздоровчий відпочинок. Наприкінці жовтня та в листопаді, коли погода стає холоднішою, експертка радить дивитися у бік Трускавця, Східниці та Закарпаття з його термальними комплексами, чанами і SPA.

Воно дуже гарно контрастує з температурами в горах. І можна оздоровитися, а додатково на таких локаціях ще розвивається і гастротуризм, тому можна поєднати і оздоровлення, і знайомство з чимось смачним і цікавим - розповіла експертка.

Осінній сезон, за словами турагентки, добре підходить і для поїздок за грибами. Такі маршрути популярні насамперед у Карпатах, зокрема у Верховині та Косівському районі.

У нас восени починаються грибні тури. Люди включають оцей азарт, "тихе полювання", і їдуть у Карпати - сказала експертка.

Також восени проводять різні поїздки, які поєднують природу з психологічним відновленням. За словами експертки, у Верховині, Косівському районі та Яворові організовують такі маршрути для військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин.

Ще один напрямок для подорожей - Бакота на Поділлі. Там, як розповіла турагентка, проводять мистецькі та психологічні ретрити, які поєднують прогулянки, гастрономічні локації та роботу з майстрами.

Водночас у виборі напрямку, за її словами, варто враховувати і бюджет. Ціни залежать від тривалості поїздки, транспорту, проживання та кількості включених послуг.

Одноденні осінні маршрути Карпатами можуть коштувати близько 850-1000 гривень. Поїздки з Києва з проживанням та додатковими послугами обійдеться в приблизно від 1500 до 2500 гривень, а чотириденний тур у Карпати з проживанням, мінімальним харчуванням та екскурсіями можна знайти приблизно за 7000 гривень. Турагентка радить перед бронюванням обов’язково перевіряти, що саме входить у вартість туру, адже окремо можуть оплачуватися харчування, вхідні квитки чи додаткові екскурсії.

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