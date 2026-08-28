$44.540.0351.860.15
ukenru
Ексклюзив
14:45 • 690 перегляди
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
12:36 • 12092 перегляди
ярославський НПЗ після атаки FP-1 втратив близько 40% потужності - Fire PointVideo
12:21 • 16314 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково
11:37 • 14264 перегляди
рф б'є по складах і продовольчій логістиці й знищила подекуди до 90% потужностей, але дефіциту не передбачається - Мінагро 
10:21 • 15993 перегляди
Кількість жертв повені в Непалі зросла до 489Video
09:56 • 25573 перегляди
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину
Ексклюзив
09:34 • 26459 перегляди
При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
28 серпня, 08:33 • 19484 перегляди
У Непалі тривають пошуки 56 українців, з якими втрачено зв’язок - МЗС
28 серпня, 07:43 • 21790 перегляди
Атака рф на Київщину забрала життя людини, двоє пораненихPhotoVideo
28 серпня, 07:30 • 27612 перегляди
Через атаки рф досі є затримки поїздів, наслідки будуть ще щонайменше добу - Укрзалізниця
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3.3м/с
39%
755мм
Популярнi новини
Трамп назвав себе найвеличнішим президентом США, а Байдена й Обаму записав у "провали"Photo28 серпня, 04:55 • 6214 перегляди
У списку фаворитів на роль Джеймса Бонда нове ім'яPhoto28 серпня, 06:30 • 50767 перегляди
Генерал Вовк виступив за нову модель держави: що саме він пропонує28 серпня, 07:36 • 16764 перегляди
Ворог знову атакував ТЦ у Харкові28 серпня, 07:57 • 22070 перегляди
"Такі заяви повинні призводити до видачі ордера на арешт МКС" - у МЗС відповіли на слова віцеспікера держдуми рф11:14 • 8862 перегляди
Публікації
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
Ексклюзив
14:45 • 658 перегляди
НПЗ зупиняються, флот заблокований, експорт просідає: як українські deepstrike виснажують росіюPhoto12:59 • 5768 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково12:21 • 16305 перегляди
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину09:56 • 25567 перегляди
При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
Ексклюзив
09:34 • 26453 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Ігор Коломойський
Денис Штілерман
Актуальні місця
Україна
Непал
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Китай
Реклама
УНН Lite
У списку фаворитів на роль Джеймса Бонда нове ім'яPhoto28 серпня, 06:30 • 50780 перегляди
Холлі Марі Комбс із "Всі жінки відьми" оголосила про завершення акторської кар'єриPhoto28 серпня, 00:06 • 84680 перегляди
Ніколь Кідман дебютувала в TikTok, показавши закулісся прем’єри "Практичної магії 2"Video27 серпня, 23:06 • 82264 перегляди
Руперт Грінт повернеться до ролі Рона Візлі у "Гаррі Поттері", але вже не на екранахPhoto27 серпня, 00:07 • 121550 перегляди
Раян Рейнольдс показав рідкісні фото дітей на день народження Блейк ЛайвліPhoto26 серпня, 22:05 • 104542 перегляди
Актуальне
Опалення
БМ-27 «Ураган»
БМ-30 «Смерч»
Ту-95
Техніка

Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки

Київ • УНН

 • 654 перегляди

Експертка назвала найкращі осінні маршрути Україною - від Карпат і Закарпаття до Поділля та Житомирщини. Ціни турів стартують від 850 гривень.

Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки

Вересень і перша половина жовтня можуть стати одним із найкращих періодів для подорожей Україною. Літня спека вже спадає, туристів стає менше, а природа змінює зелені кольори на осінні. Детальніше про те,  які регіони варто обрати для відпочинку восени, де шукати гастрономічні маршрути та куди їхати на коротку подорож розповіла журналістці УНН експертка з туризму та організаторка турів по Україні Юлія Веселовська.

Деталі

За словами Юлії Веселовської, восени найбільшим попитом традиційно користуються Карпати, Закарпаття, Прикарпаття, Львівщина та Буковина. Водночас для тих, хто шукає менш очевидні маршрути, є чимало цікавих варіантів у центральних і західних областях.

Я особисто люблю осінь для подорожей і особливо вересень, першу половину жовтня, тому що тоді вже спадає літня спека, стає трохи менше туристів, легше дихається на різних маршрутах і локаціях, особливо які популярні. І дуже багато урожаю, різних смаколиків, а природа починає показувати себе в усій красі

- розповіла турагентка.

Карпати залишаються одним із головних осінніх напрямків, каже експертка. У цей період туристи можуть поєднати прогулянки горами з гастрономічними поїздками, грибними турами та відпочинком на природі. Окремо Юлія також радить звернути увагу на Буковину. За її словами, восени цей регіон особливо красивий, а Чернівці можуть стати хорошим варіантом для міської подорожі.

Буковину, до речі, дуже раджу, тому що вона така недооцінена, а саме в жовтні дуже красива. Буки восени прямо аж золоті. Тому дуже рекомендую Чернівці - красиве тихеньке місто. І гори там знаходяться дуже недалеко

- зазначила Юлія Веселовська.

Ще одним варіантом є Закарпаття, адже лише у осінню пору, там туристам пропонують поїздки на виноградники під час сезону збору врожаю.

Вересень - це класна пора для гастрономічних подорожей, тому що в цей період збирають виноград, яблука, сливи, горіхи. Можна поїхати на те саме Закарпаття, подивитися Ужгород і поїхати на винну дегустацію чи на виноградники

 - розповіла експертка.

Юлія Веселовська також підкреслила, що восени туристи можуть поєднати винні маршрути з відвідуванням невеликих фермерських господарств, де виробляють сир та інші локальні продукти.

Окрім популярних Карпат, турагентка радить звернути увагу на менш "розкручені" напрямки. Серед них вона називає Поділля, Чернівецьку, Вінницьку та Тернопільську області.

Мій фаворит однозначно Поділля, це Хмельницька область. Зараз там сильно розвивається гастротуризм, різноманітні виноробні. Там багато замків, музеїв, і це все можна поєднати

- сказала турагентка.

Для активного відпочинку восени можна вирушити й на Тернопільщину, каже експертка. Там, за словами Веселовської, організовують спелеотури до печер. Окремо вона виділяє Житомирщину, особливо для коротких поїздок саме із Києва. Серед місць, які вона радить Дениші та Тригір’я. Там можна побачити скелі, ліси та навіть каньйон.

Якщо ви хочете довго не витрачати час на дорогу, а швидко гайнути навіть на один день і відчути запах гір, побачити скелі, красиву природу, ліси, то, звичайно, це має бути Житомирщина

 - зазначила Юлія Веселовська.

Ще один осінній варіант – оздоровчий відпочинок. Наприкінці жовтня та в листопаді, коли погода стає холоднішою, експертка радить дивитися у бік Трускавця, Східниці та Закарпаття з його термальними комплексами, чанами і SPA.

Воно дуже гарно контрастує з температурами в горах. І можна оздоровитися, а додатково на таких локаціях ще розвивається і гастротуризм, тому можна поєднати і оздоровлення, і знайомство з чимось смачним і цікавим

- розповіла експертка.

Осінній сезон, за словами турагентки, добре підходить і для поїздок за грибами. Такі маршрути популярні насамперед у Карпатах, зокрема у Верховині та Косівському районі.

У нас восени починаються грибні тури. Люди включають оцей азарт, "тихе полювання", і їдуть у Карпати

- сказала експертка.

Також восени проводять різні поїздки, які поєднують природу з психологічним відновленням. За словами експертки, у Верховині, Косівському районі та Яворові організовують такі маршрути для військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин.

Ще один напрямок для подорожей - Бакота на Поділлі. Там, як розповіла турагентка, проводять мистецькі та психологічні ретрити, які поєднують прогулянки, гастрономічні локації та роботу з майстрами.

Водночас у виборі напрямку, за її словами, варто враховувати і бюджет. Ціни залежать від тривалості поїздки, транспорту, проживання та кількості включених послуг.

Одноденні осінні маршрути Карпатами можуть коштувати близько 850-1000 гривень. Поїздки з Києва з проживанням та додатковими послугами обійдеться в приблизно від 1500 до 2500 гривень, а чотириденний тур у Карпати з проживанням, мінімальним харчуванням та екскурсіями можна знайти приблизно за 7000 гривень. Турагентка радить перед бронюванням обов’язково перевіряти, що саме входить у вартість туру, адже окремо можуть оплачуватися харчування, вхідні квитки чи додаткові екскурсії.

Куди поїхати на вихідних у Кривому Розі08.07.26, 18:37 • 53086 переглядiв

Алла Кіосак

СуспільствоКультураЛайфхакиПублікації
Гриби
Чернівецька область
Львівська область
Хмельницька область
Вінницька область
Тернопільська область
Житомирська область
Закарпатська область
Яворів
Карпати
Україна
Ужгород
Чернівці
Київ