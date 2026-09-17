Всего в четырех километрах — Туск заявил, что рф нанесла удар по АЗС "совсем рядом с польской границей"

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что рф нанесла удар по АЗС «совсем рядом с польской границей, возле Дорогуска», передает УНН со ссылкой на Onet.

«Я получил новую информацию: российская атака на западную Украину завершилась. Снова был нанесен удар по цели — вероятно, автозаправочной станции — совсем рядом с польской границей, возле Дорогуска. Произошел мощный взрыв. В воздух была поднята наша авиация. Сегодня 17 сентября — важный день, особенно с точки зрения безопасности», — заявил Туск.

Детали

В 12:46 военные объявили о завершении польских воздушных операций, начатых в ответ на угрозу российского воздушного удара по объектам в западной Украине. Предупреждение Правительственного центра безопасности Польши (RCB) было отменено в 12:48.

Ранее представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши сообщил в эфире телеканала TVN24, что реактивный беспилотник упал или был уничтожен в четырех километрах от польской границы на украинской территории. Слова премьер-министра указывают на то, что взрыв произошел возле пограничного перехода «Ягодин» (Украина).

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