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Financial Times

В Польше прозвучали два взрыва, пожарная служба выясняет обстоятельства

Киев • УНН

 • 834 просмотра

В Лодзи прозвучали два звука, похожих на взрывы. Пожарная служба связывает их с полётом военных самолётов и не подтверждает чрезвычайного происшествия.

В Польше прозвучали два взрыва, пожарная служба выясняет обстоятельства

В польской Лодзи, вероятно, прогремели два громких взрыва, официальной информации пока нет, передает УНН со ссылкой на Fakt.

Детали

Около 11:40 в Лодзи были слышны два громких звука, похожих на взрывы. Пожарная служба подтверждает, что слышала эти звуки, однако сообщений о реальных взрывах не получала.

"Никаких конкретных сообщений не поступало", — заявил Енджей Павлак, пресс-секретарь воеводского управления Государственной пожарной службы в Лодзи.

Согласно последней информации, причиной звука, похожего на взрыв, стал полет военных самолетов в восточном направлении.

В комментарии изданию Fakt пресс-секретарь пожарной службы подчеркнул, что спасатели также слышали этот шум и в настоящее время выясняют его источник.

"На данный момент у нас нет информации, которая свидетельствовала бы о каком-либо чрезвычайном происшествии", — добавил он.

В Польше показали кратер от взрыва после залета ракеты во время атаки рф на Украину30.07.26, 11:52 • 16362 просмотра

Антонина Туманова

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