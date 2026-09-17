В Польше прозвучали два взрыва, пожарная служба выясняет обстоятельства
Киев • УНН
В Лодзи прозвучали два звука, похожих на взрывы. Пожарная служба связывает их с полётом военных самолётов и не подтверждает чрезвычайного происшествия.
В польской Лодзи, вероятно, прогремели два громких взрыва, официальной информации пока нет, передает УНН со ссылкой на Fakt.
Детали
Около 11:40 в Лодзи были слышны два громких звука, похожих на взрывы. Пожарная служба подтверждает, что слышала эти звуки, однако сообщений о реальных взрывах не получала.
"Никаких конкретных сообщений не поступало", — заявил Енджей Павлак, пресс-секретарь воеводского управления Государственной пожарной службы в Лодзи.
Согласно последней информации, причиной звука, похожего на взрыв, стал полет военных самолетов в восточном направлении.
В комментарии изданию Fakt пресс-секретарь пожарной службы подчеркнул, что спасатели также слышали этот шум и в настоящее время выясняют его источник.
"На данный момент у нас нет информации, которая свидетельствовала бы о каком-либо чрезвычайном происшествии", — добавил он.
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