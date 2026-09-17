В Польше резко сократилось количество попыток нелегального пересечения границы с Беларусью

В Польше зафиксировали резкое сокращение числа попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси — с начала года их было около 472 против более 25 000 за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Польши Рената Леоняк во время заседания парламентского комитета, передает LRT, пишет УНН.

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По состоянию на 13 сентября польская Пограничная служба зарегистрировала около 472 попыток незаконного пересечения границы. Во всех случаях мигрантам не позволили попасть на территорию страны.

Для сравнения, за аналогичный период 2025 года количество таких попыток превышало 25 000.

Миграционные потоки изменили направление

По словам Леоняк, в течение этого периода зафиксировали лишь 1 случай, когда мигранту удалось прорваться через инженерные заграждения. Его задержали. Годом ранее таких инцидентов было 1529.

Представительница польского МВД отметила, что миграционные потоки переместились на литовско-белорусскую и латвийско-белорусскую границы. На этом фоне Польша вновь ввела контроль и расширила буферную зону на границе с Литвой.

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Леоняк также сообщила об увеличении числа попыток контрабанды сигарет с использованием метеозондов. По ее словам, такая тенденция возникла после введенного Минском запрета на использование гражданских дронов.

В конце августа Варшава уже в седьмой раз расширила буферную зону на границе с момента ее введения в июне 2024 года. Зона со строгими ограничениями и усиленным контролем простирается более чем на 78 км вдоль польско-белорусской границы.

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