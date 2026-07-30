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В Польше показали кратер от взрыва после залета ракеты во время атаки рф на Украину

Киев • УНН

 • 16466 просмотра

В Люблинском воеводстве Польши обнаружили кратер после залета ракеты во время атаки рф на Украину. Местные жители слышали громкий взрыв ночью.

В Польше показали кратер от взрыва после залета ракеты во время атаки рф на Украину

Новые кадры обнародовали в Польше с места образования большой воронки посреди сельскохозяйственных угодий возле города Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве, граничащем с Украиной, после залета, как сообщили в МИД Украины, российской крылатой ракеты Х-101 во время атаки рф на Украину, пишет УНН со ссылкой на Onet Wiadomości.

Детали

"Пожарные обезопасивают воронку, которая была обнаружена в четверг утром в Тарнаве-Колонии (Люблинское воеводство)", – сказал капитан Томаш Стахира, представитель командующего Государственной пожарной службы Люблинского воеводства. Ранее службы получили сообщение о взрыве.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в 3:40 утра по местному времени в четверг в воздушном пространстве Польши был обнаружен неопознанный объект. Истребитель F-16 был поднят в воздух для разведки и перехвата объекта. В 3:46 утра объект исчез с радаров.

Вероятное место падения находилось возле города Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве.

"Нас разбудил шум — мы слышали, как что-то летит очень низко. Я посмотрела на часы — было 3:47. Потом мы услышали громкий взрыв, и звучало так, будто что-то разбилось в воздухе. Это не было похоже на бурю. Мой муж вышел посмотреть, что случилось. Оказалось, что что-то упало на сельскохозяйственное поле возле наших построек, что вызвало сильный взрыв. Быстро завыли сирены, и прибыли пожарные из Добровольной пожарной службы. Мы также слышали, как над головой пролетают самолеты и вертолеты", — рассказала жительница, которая живет в километре от места происшествия, изданию Onet.

Onet Wiadomości обнародовало фото и видео с места происшествия.

Источник: Onet Wiadomości

Источник: Onet Wiadomości

Источник: Onet Wiadomości

Напомним

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что российская крылатая ракета Х-101, нарушив воздушное пространство НАТО, пересекла границу Польши ночью во время массированного удара россии по Украине, Украина информирует всех партнеров и международные организации о последствиях этой атаки.

В Польше показали видео ночного взрыва на фоне атаки рф на Украину30.07.26, 10:38 • 11397 просмотров

Юлия Шрамко

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