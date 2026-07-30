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В Польше показали видео ночного взрыва на фоне атаки рф на Украину

Киев • УНН

 • 11397 просмотра

Польский портал опубликовал видео падения неопознанного объекта в воеводстве, граничащем с Украиной. МИД Украины заявило, что российская ракета Х-101 нарушила воздушное пространство Польши.

В Польше показали видео ночного взрыва на фоне атаки рф на Украину
Фото: x.com/Osinttechnical

Польский информационный портал bilgoraj.com.pl опубликовал видео момента падения неопознанного объекта в Польше в Люблинском воеводстве, граничащем с Украиной, на фоне атаки рф на Украину ночью, пишет УНН

"Момент падения неопознанного объекта, который прилетел из Украины после ночной атаки россии, зафиксировали камеры наблюдения в гмине Туробин. На месте происшествия уже работают службы экстренной помощи", - говорится в подписи к видео, опубликованному порталом в Facebook.

Мощный взрыв и кратер обнаружили в Польше на Люблинщине, граничащей с Украиной30.07.26, 08:36 • 19655 просмотров

Напомним

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что российская крылатая ракета Х-101, нарушив воздушное пространство НАТО, пересекла границу Польши ночью во время массированного удара россии по Украине, Украина информирует всех партнеров и международные организации о последствиях этой атаки.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Война в Украине
Государственная граница Украины
Х-101
Андрей Сибига
НАТО
Украина
Польша