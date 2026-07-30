Мощный взрыв и кратер обнаружили в Польше на Люблинщине, граничащей с Украиной

Мощный взрыв и кратер были обнаружены в Польше в Люблинском воеводстве, граничащем с Украиной, на место происшествия прибыли экстренные службы, сообщает Onet Wiadomości, пишет УНН.

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Кратер диаметром 10 метров был обнаружен в поле в Тарнава-Колонии (Люблинское воеводство), а местные жители слышали мощный взрыв в течение ночи. Тарнава-Колония расположена примерно в 50 км к югу от Люблина.

На место происшествия были направлены пожарные, полиция и военные.

"На данном этапе мы не предоставляем никаких подробностей", – сообщил Onet Яцек Добжиньский, представитель министра-координатора специальных служб.

"В 3:40 утра в польском воздушном пространстве был обнаружен неопознанный объект. На его перехват был направлен истребитель F-16, но через шесть минут объект исчез с радаров. Вертолет Ми-24 указал на вероятное место падения объекта вблизи Тарнава-Колония (Люблинское воеводство). На месте работают службы и военные", - говорится в последнем заявлении Оперативного командования Вооруженных сил Польши, опубликованном в четверг после 7:00 утра по местному времени.

Люблинская полиция также прокомментировала этот вопрос.

"Сегодня утром мы получили сообщение от Варшавского общественного радио (WCPR) о том, что в районе Билгорай между Тарнавой-Колонией и Бискупице был слышен громкий взрыв. Дежурный офицер направил на место происшествия полицейские патрули. После 5:00 утра полицейские обнаружили кратер и разбросанные части неопознанного объекта на поле между Тарнавой-Колонией и Токарами, примерно в 2 км от зданий", – говорится в заявлении.

"В настоящее время место происшествия охраняют полицейские. Об инциденте уведомлены такие службы, как Военная полиция, Агентство внутренней безопасности (ABW), Служба военной контрразведки (SKW) и Окружная прокуратура в Люблине. На место происшествия направлены полицейские по борьбе с терроризмом. Операции на месте происшествия продолжаются", – сказано в заявлении.

Капитан Томаш Стахира, представитель командующего Государственной пожарной службы Люблинского воеводства, также сообщил PAP, что "пожарные охраняют кратер, который был найден утром в четверг в городе Тарнава-Колония". На месте происшествия работают шесть пожарных бригад.

В интервью TVN24 капитан Стахира сказал, что кратер расположен в полях, примерно в 1,5 км от ближайших зданий.

ABW и SKW, которых о ситуации уведомила полиция, также приняли меры.

"Совершенно естественно, что польские спецслужбы всегда принимают соответствующие меры в таких ситуациях. Однако, ввиду их секретного характера, мы не разглашаем их данные на данном этапе", – сообщил Onet Яцек Добжиньский, представитель министра-координатора специальных служб.

В интервью Lublin112 жители города Тарговиско рассказали, что слышали взрыв и дрожание окон в некоторых домах. "Мы никогда в жизни не слышали ничего подобного. Окна чуть не вылетели", – сказал один житель.

В Люблине также ночью, чуть раньше 4 часов утра по местному времени, звучали сирены тревоги. Об этом сообщил мэр города, также была слышна тревога в Красныставе.

"Сегодня, до 4 часов утра, мы получили сообщение о воздушной угрозе. Это было связано с многочисленными ракетными обстрелами Украины, в частности осуществленными вблизи польской границы. В Красныставе были активированы сирены тревоги. Система оповещения работала эффективно и в соответствии с процедурами. После того, как угроза утихла, жители услышали еще один сигнал, который оповещал о ее отмене", – написал он.

Ранее, после 2:00 по местному времени, Оперативное командование Вооруженных сил (DORSZ) сообщило, что "из-за активности дальней авиации российской федерации, наносящей удары по территории Украины, в польском воздушном пространстве начались операции военной авиации".

Операции польских ВВС были связаны с массированной атакой на Украину, в частности на регионы, граничащие с Польшей.

Дополнение

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