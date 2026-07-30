Число пострадавших от ракетной атаки рф во Львове возросло до 26, среди них дети

Число пострадавших в результате ракетной атаки рф во Львове возросло до 26, сообщил в четвер глава Львовской ОВА Максим Козицкий в соцсетях, пишет УНН.

Число пострадавших в результате ракетной атаки по Львову возросло до 26. Среди потерпевших есть дети - сообщил Козицкий.

По его словам, 15 человек госпитализировали. Один ребенок – в больнице, добавил он.

Напомним

Ранее было известно о около 20 пострадавших во Львове.

Спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов. Козицкий ранее сообщал, что из-за заблокированной лестничной клетки людей из поврежденной пятиэтажки эвакуируют с помощью крана.

Всего повреждено более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада.