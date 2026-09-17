В семи областях наблюдаются частичные отключения электроэнергии из-за вражеских атак на энергообъекты

Из-за очередных обстрелов рф энергетической инфраструктуры часть домов в семи областях Украины остается без электроснабжения, однако применение ограничений пока не планируется. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.

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По информации Минэнерго, по состоянию на утро 17 сентября, в результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры обесточены отдельные потребители в Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. В настоящее время восстановление электроснабжения продолжается там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Применение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в электроснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов систем распределения. Просим сегодня по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время — с 10:00 до 15:00 - говорится в сообщении.

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