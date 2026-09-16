Украина ожидает от рф списки объектов: в МИД объяснили условия возможного энергетического перемирия

Украина ожидает от российской стороны конкретного перечня объектов и уточнения деталей возможного взаимного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий 16 сентября, передает УНН.

Киев настаивает, что в случае введения такого режима определенные украинские объекты должны быть полностью защищены от применения любых видов оружия.

Детали

По словам Тихого, Украина готова предметно обсуждать возможную деэскалацию, однако теперь ожидает конкретных шагов от российской стороны.

"Если россияне готовы серьезно к этому, то пусть предоставляют списки объектов, пусть уточняют детали, мы ждем этого... Хотелось бы, чтобы и Россия демонстрировала готовность к этой деэскалации. Я думаю, тогда все решения можно будет найти", – отметил пресс-секретарь МИД.

В то же время в Киеве подчеркивают, что возможные договоренности должны предусматривать полный запрет ударов по определенным украинским объектам независимо от типа применяемого вооружения.

Контекст

В настоящее время соглашения о так называемом энергетическом перемирии между Украиной и Россией нет. Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина готова поддержать прекращение ударов по энергетическим объектам при условии взаимности и наличия гарантий того, что Москва также будет выполнять договоренности. Инициатива активизировалась после заявлений президента США Дональда Трампа о возможности взаимного прекращения атак на энергетическую инфраструктуру. В то же время после этих заявлений удары с обеих сторон продолжились, что свидетельствует об отсутствии фактически введенного режима прекращения атак.

В Кремле, в свою очередь, положительно оценили саму идею. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предложение о взаимном моратории на удары по энергетике "очень хорошим", однако о достижении окончательной договоренности или дате вступления ее в силу российская сторона не объявляла.

В настоящее время стороны находятся на этапе обсуждения параметров возможного режима: перечня объектов, которые должны попасть под защиту, условий его соблюдения и механизмов контроля.

Напомним

На днях Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News отметил, что в настоящее время энергетическое перемирие не действует, а также подчеркнул, что Украина к нему готова.