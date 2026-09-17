В Киеве число раненых в результате ночной атаки рф возросло до 16

В результате ночной комбинированной атаки российских войск на Киев 17 сентября число пострадавших возросло до 16 человек, среди них двое детей. В трех районах столицы повреждены жилые дома, учебные заведения и инфраструктура, на местах работают профильные службы. Об этом сообщают мэр Киева Виталий Кличко и Полиция Киева, пишет УНН.

16 пострадавших на данный момент в столице. Среди них — двое детей — говорится в сообщении Кличко.

Последствия российской ракетно-дроновой атаки 17 сентября зафиксированы в трех районах, сообщает полиция.

Российские войска в очередной раз атаковали Киев ракетами и беспилотниками. Повреждения зафиксированы в Дарницком, Днепровском и Соломенском районах.

Повреждены жилые многоквартирные дома, учебные заведения, коммунальное здание, автомобили и железнодорожный путь. Пострадали 16 человек, в частности 10-летняя девочка и 12-летний мальчик. Большинство из них — жители поврежденной 16-этажки в Днепровском районе.

На местах попаданий работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители документируют последствия очередного военного преступления рф.

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